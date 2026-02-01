En el Semáforo de este sábado 31 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las exportaciones mineras del Perú crecieron de US$3 mil millones en 2000 a US$55 mil millones en 2025, impulsadas por mayor producción, demanda global de cobre y oro, y cotizaciones favorables. Segundo, la fuga del reo Jesús Rolando Romero Baldoceda desde un hospital revela deficiencias críticas en protocolos de seguridad penitenciaria que el INPE debe fortalecer. Finalmente, Raúl Noblecilla, candidato a vicepresidente por Podemos Perú, tiene un prontuario que incluye denuncias por violencia contra la mujer y conducir en estado de ebriedad, aspecto que los electores deben considerar.

🟢 Sostenido crecimiento minero

Las exportaciones mineras del Perú experimentaron un incremento excepcional de US$52 mil millones en los últimos 25 años, pasando de US$3 mil millones en el 2000 a cerca de US$55 mil millones en el 2025, según datos del MEF. Este crecimiento estructural responde a tres factores determinantes: el aumento de la producción por expansión de operaciones; la fuerte demanda global de cobre y oro impulsada por la transición energética; y las cotizaciones internacionales favorables de ambos metales.

🔴Inaceptable fuga

La fuga del reo del penal Ancón I Jesús Rolando Romero Baldoceda durante su internamiento médico en el hospital de Puente Piedra este 31 de enero revela una vulnerabilidad crítica del sistema penitenciario. Este lamentable suceso evidencia deficiencias en los protocolos de seguridad durante internamientos hospitalarios. El INPE debe fortalecer los procedimientos de custodia y personal de seguridad durante atenciones médicas. Situaciones como esta son absolutamente inaceptables en una sociedad que demanda justicia.

🔴 Innoble prontuario

Raúl Noblecilla, candidato a la vicepresidencia por Podemos Perú, acumula un prontuario alarmante: dos denuncias por violencia contra la mujer en el 2012 y 2015 contra su exesposa Karelia Aguilar, además de una sentencia por lesiones culposas tras conducir en estado de ebriedad. Este historial incluye además denuncias por agresión física, violencia psicológica ante sus hijos menores. Resulta lamentable que postule a la vicepresidencia con este expediente. Los electores deben evaluar perfiles y antecedentes antes de emitir su voto.