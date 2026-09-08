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25 años de la guerra global contra el terror

“El costo de la campaña antiterrorista también se ha pagado en términos de vidas y de violaciones de los derechos civiles”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Esa guerra, según la Universidad de Brown, le ha costado un monto fenomenal a EE.UU.: US$8 billones (millones de millones)". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Esa guerra, según la Universidad de Brown, le ha costado un monto fenomenal a EE.UU.: US$8 billones (millones de millones)". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuando terroristas islámicos atacaron a Estados Unidos el 11 de setiembre del 2001, el presidente George Bush inició la guerra global contra el terror para combatir el problema en sus raíces. Como es comprensible, el pueblo estadounidense apoyó esa campaña.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.