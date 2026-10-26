66 a 27: la dictadura que no fue

“Keiko tiene ahora todo el poder”. “Dictadura del Senado”. “El Senado no tiene ningún límite a su poder”. “Lo que mande Diputados puede ser modificado como le dé la gana al oficialismo”. Son frases que un sector de la izquierda ha repetido en estos días. Curiosa dictadura, esa que le niega al gobierno 6 de cada 10 facultades que pidió.

Los números son claros. El Ejecutivo solicitó 66 facultades y el Congreso le otorgó 27: apenas el 41%. Si solo hubiera valido lo aprobado por Diputados, habría recibido 20; es decir, el 30%. Las siete que agregó el Senado –entre ellas la legítima defensa y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el exterior de los penales– se enmarcan dentro de las dos materias que Diputados ya había aprobado: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. Y la votación no fue un rodillo: 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, con bancadas divididas.

Nada de las micro y pequeñas empresas, lo laboral, la simplificación administrativa, el desarrollo productivo, lo tributario, la reforma del Estado ni la vivienda, salvo lo vinculado a El Niño. Si el Senado pudiera modificar “como le dé la gana” las facultades, ¿por qué dejó fuera la mayor parte del pedido de su propio oficialismo? Más bien, parece que fue consciente de sus límites, pese a las desafortunadas palabras de Martha Chávez, que anticipó que se restituiría todo el texto original. Incluso Alfonso López Chau, cuya bancada votó en contra, dijo que apoyaba los 20 puntos de Diputados. La discusión, entonces, es sobre siete puntos de seguridad. ¿Ahí está la dictadura?

Veamos las normas. La Constitución establece que el Senado puede aprobar, rechazar o modificar las propuestas legislativas remitidas por Diputados. El reglamento del Senado de la República precisa que esas modificaciones deben ser complementarias y conformes con sus fines, que no pueden incorporar materias distintas y que no pueden desnaturalizar la propuesta.

¿Qué es, entonces, una modificación complementaria que no desnaturaliza? En una delegación de facultades, me parece claro que el Senado no podía abrir materias nuevas, pero sí completar las que la Cámara de Diputados aprobó. Tomemos la legítima defensa: el pedido plantea que quien se defiende de una agresión se presuma que respondió de forma proporcional, y que el fiscal deba probar lo contrario con una motivación reforzada. Se puede discutir su conveniencia, pero es derecho penal y seguridad ciudadana, no una materia nueva. Sostener que el Senado no podía incluirla vacía de contenido la palabra “modificar” y reduce al Senado a decir sí o no, algo que la Constitución no dice. Si no, ¿para qué escribió el constituyente la palabra “modificar”? Si el Senado no pudiera cambiar ni una coma, quien quedaría pintado en la pared sería él.

Los críticos tienen razón en algo: en muchas democracias bicamerales, lo que modifica la cámara revisora vuelve a la de origen para que esta tenga la última palabra. Aquí no ocurre así. Pero eso es un problema de diseño, no una dictadura. Y no se corrige negándole al Senado una facultad constitucional, sino reformando el reglamento: por ejemplo, si el Senado modifica un texto, que vuelva a Diputados, y este tendría quince días para rechazar los cambios por mayoría absoluta. Si no lo hace, quedarían aprobados.

Dejar la relación entre ambas cámaras sujeta a un concepto tan interpretable como “desnaturalizar” es un error que pagaremos en cada ley polémica. Con las dos cámaras leyendo la misma palabra de dos maneras distintas, el choque está garantizado. Mientras el reglamento no cambie, los senadores tendrán que autolimitarse, como lo hicieron esta vez. Pero ese límite no puede llegar al absurdo de borrar el poder de modificar. Ese poder está en la Constitución, no en el Reglamento del Senado. Y un Senado que le concede a su propio oficialismo apenas el 41% de lo que pidió no es una dictadura: es, a lo sumo, un Senado haciendo su trabajo.