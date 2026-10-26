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66 a 27: la dictadura que no fue

“Curiosa dictadura la que le niega al gobierno 6 de cada 10 facultades que pidió”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Si el Senado no pudiera cambiar ni una coma, el que quedaría pintado en la pared sería él". Ilustración: El Comercio.
    "Si el Senado no pudiera cambiar ni una coma, el que quedaría pintado en la pared sería él". Ilustración: El Comercio.

    “Keiko tiene ahora todo el poder”. “Dictadura del Senado”. “El Senado no tiene ningún límite a su poder”. “Lo que mande Diputados puede ser modificado como le dé la gana al oficialismo”. Son frases que un sector de la izquierda ha repetido en estos días. Curiosa dictadura, esa que le niega al gobierno 6 de cada 10 facultades que pidió.

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