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A propósito de una visita

“Un riesgo de la propuesta estadounidense es que el Perú acepte militarizar la lucha contra el narcotráfico [...], medida cuya eficacia ya es sabido que resulta dudosa”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, debe significar una consolidación de la relación del Perú con su país, sin debilitar el vínculo comercial y diplomático con China".
    "La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, debe significar una consolidación de la relación del Perú con su país, sin debilitar el vínculo comercial y diplomático con China".

    El Gobierno Peruano está ante una compleja realidad geopolítica que tiene la obligación de manejar con oficio y, sobre todo, poniendo por delante la soberanía y los intereses nacionales. No de otra manera se puede administrar la cada vez más tensa relación entre Estados Unidos y China, ambos con intereses en el Perú, enfrentados en una disputa global.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.