Abarcar y apretar

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“La experiencia de tres campañas previas a su victoria debería haber forjado en la futura presidenta la madurez necesaria para el encargo”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Con la proclamación de los resultados electorales, se ha dado inicio, de manera formal, al proceso de transferencia. Por ahora, algunos gestos podrían anticipar que, como era de suponer, el país se estaría encaminando para retomar el cariz que tuvo antes del convulsionado decenio iniciado en julio del 2016.

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