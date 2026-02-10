Inicio
Acción Popular, hora cero: entre la responsabilidad y la extinción

“La dirigencia no está llamada a administrar nostalgias ni a rendir culto a consignas vacías. Su deber es garantizar que Acción Popular siga existiendo, compitiendo y representando”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    "Hoy, Acción Popular está en su hora cero. O asume la responsabilidad de asegurar su participación electoral mediante mecanismos realistas, o se deja arrastrar por el romanticismo suicida". (Foto: Andina)

    En el último Plenario Nacional de Acción Popular se aprobó la modalidad de elección por delegados. No es una ruptura doctrinaria ni una concesión ideológica. Es, simple y llanamente, una decisión de responsabilidad política en un momento límite. La hora cero del partido. Acción Popular mantiene hoy un padrón que supera largamente los 240 000 militantes. La ley electoral exige que, bajo la modalidad un militante, un voto, participe al menos el 10 % del padrón. En términos reales, eso supone movilizar más de 24 000 afiliados. No es una aspiración: es una obligación legal.

