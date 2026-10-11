El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Acostúmbrense a la democracia

“El gobierno está descontento porque no le aprobaron el paquete que quería. En lugar de persuadir al Congreso, lo enfrenta. En lugar de preparar el camino, patalea”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La Cámara Alta no tiene ante sí una hoja en blanco. Tiene como base el dictamen previo. Puede modificar y ampliar, pero sin desnaturalizar lo aprobado". Ilustración: El Comercio.
    "La Cámara Alta no tiene ante sí una hoja en blanco. Tiene como base el dictamen previo. Puede modificar y ampliar, pero sin desnaturalizar lo aprobado". Ilustración: El Comercio.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, ha dicho que el Senado no puede desnaturalizar el dictamen sobre facultades delegadas.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.