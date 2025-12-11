En el Semáforo de este jueves 11 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el Perú y Ecuador suscribirán un acuerdo binacional para combatir la minería ilegal transfronteriza, un gran problema para ambos países. Este será un punto central del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional, que se llevará a cabo este viernes. El segundo tema: Alianza Lima logró su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley: venció 3-1 al Zhetysu de Kazajistán. Fue en su segunda presentación en el torneo. Hoy jugará por su clasificación a la siguiente fase del campeonato. Y el último tema: a través de un cambio aprobado en una ley, el Congreso amplió el tiempo que TV Perú y Radio Nacional destinarán a transmitir actividades del Legislativo como el pleno.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Acuerdo para combatir la minería ilegal

La minería ilegal es un problema que aqueja al Perú y Ecuador, sobre todo porque contamina ríos que sostienen a comunidades alejadas de la frontera. Por eso, un punto central del Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional, previsto para mañana, será la firma de un convenio para combatir esta economía criminal. El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, afirmó que el objetivo del acuerdo entre ambos países es garantizar acciones conjuntas y sostenidas.

🟢 Primera victoria de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima logró su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley que se realiza en Sao Paulo (Brasil). Ayer, en su segunda presentación en el torneo, venció 3-1 al Zhetysu de Kazajistán. Un día antes, en su histórico debut en el campeonato, el cuadro íntimo perdió 3-0 contra el equipo local Osasco Sao Cristovao. Ahora Alianza deberá definir su clasificación a la siguiente fase ante el club italiano Savino del Bene Scandicci, encuentro que se disputará hoy.

🔴 Más tiempo de transmisión de actividades del Congreso

A través de una modificación de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el Congreso logró que el Instituto Nacional de Radio y Televisión amplíe el tiempo de transmisión que medios estatales como TV Perú y Radio Nacional deben hacer de las actividades del Parlamento, como el pleno, por ejemplo. La norma comenzará a regir en enero del 2026, en plena campaña electoral, lo cual es peligroso por el uso político que se le pueda dar.