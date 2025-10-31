En el Semáforo de este viernes 31 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, Donald Trump y Xi Jinping acordaron trabajar juntos para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciativa significativa porque China posee influencia sobre Moscú. Segundo, el INEI confirmó que el 83% de limeños se siente inseguro en el transporte público, con más de 20.000 denuncias por extorsión entre enero y setiembre del 2025. Finalmente, Edward Rengifo Pezo intentó justificar cortarle las uñas a la congresista Lucinda Vásquez en el despacho parlamentario como “un acto de humanidad”, justificación inaceptable que evidencia abuso de autoridad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 IMPORTANTE PASO HACIA LA PAZ

Donald Trump y Xi Jinping acordaron que “trabajarán juntos” para poner fin a la guerra en Ucrania, tras una reunión histórica que abordó también tierras raras, fentanilo y la tregua comercial. El presidente estadounidense afirmó ser optimista respecto de la colaboración china para presionar a Rusia hacia negociaciones de paz, aunque reconoce que China ha adquirido crudo ruso continuamente. Esta iniciativa resulta significativa porque China posee influencia sobre Moscú y podría mediar efectivamente en el conflicto que devasta Ucrania desde

🔴 INSEGURIDAD A BORDO

El INEI confirmó que el 83% de limeños se siente inseguro en el transporte público. Entre enero y setiembre del 2025 se registraron más de 20.000 denuncias por extorsión, afectando principalmente a transportistas y usuarios. Las mafias organizadas cobran cupos a empresas formales, forzando aumentos tarifarios. Entre agosto del 2024 y octubre del 2025, el Ministerio Público identificó 118 víctimas de atentados en transporte, incluidos 35 fallecidos. El gobierno debe tomar cartas en el asunto y combatir esta problemática.

🔴 JUSTIFICANDO LO INJUSTIFICABLE

Edward Rengifo Pezo, sobrino nieto y exasesor de la congresista Lucinda Vásquez, intentó justificar el hecho de cortarle las uñas a la legisladora en pleno despacho parlamentario diciendo que fue “un acto de humanidad” porque la congresista tenía dolencias en el pie. Esta justificación resulta inaceptable. La humanidad no justifica que un congresista le pida a su asesor, un trabajador público, que le corte las uñas del pie durante su horario laboral.