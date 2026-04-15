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Advertidos estábamos

“No puede estar al frente de uno de los organismos centrales del sistema electoral, como es la ONPE, una persona que ya no nos genera garantías”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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    "Lo justo sería que el señor Corvetto asuma de su peculio el monto de dichas multas, a ver si por lo menos así toma conciencia de la gravedad de lo ocurrido". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Lo justo sería que el señor Corvetto asuma de su peculio el monto de dichas multas, a ver si por lo menos así toma conciencia de la gravedad de lo ocurrido". Ilustración: Giovanni Tazza

    El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.