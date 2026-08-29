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Afianzándose

“No se puede seguir criticando al gobierno si al mismo tiempo no se le exige al Congreso que otorgue las facultades que le permitan conseguir resultados”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República
    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República

    Cuando hay libertad de expresión el periodismo político tiende a ser crítico o hipercrítico. Señalar las insuficiencias, contradicciones y errores del gobierno es mucho más interesante que destacar los aciertos y avances. Y está bien que se le critique cuando cede a presiones populares (aunque el subsidio a los combustibles fue anunciado antes de la protesta) o cuando ministros discrepan públicamente. Lo que da prestigio suele ser la crítica, no el aplauso, y lo que vende suele ser lo negativo, el escándalo –e incluso el morbo que estamos viendo respecto de supuestas relaciones con asesores extranjeros–, salvo cuando se produce un logro de impacto como una gran captura o una súper inversión. Eso también vende. Pero no existe un Abimael Guzmán a quien detener sino una hidra de mil cabezas que tomará tiempo en ir exterminando poco a poco, sin grandes titulares, y servicios públicos desastrosos cuya mejoría paulatina no será tampoco noticia de primera plana.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.