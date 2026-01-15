En el Semáforo de este miércoles 14 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la agroexportación peruana crea 1,5 millones de empleos en productos como aguacate, café y arándanos, generando ingresos sostenibles en zonas rurales. Segundo, el tren Chancay-sierra central reducirá de 18 a 5 horas el traslado de cobre y litio, abaratando costos logísticos y mejorando la competitividad minera. Finalmente, Irán amenaza con juicios expeditos y pena de muerte para manifestantes, evidenciando represión sistemática contra la disidencia y violación de derechos humanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Sector al alza

La creación de 1,5 millones de empleos en agroexportación representa un cambio significativo para el mercado laboral peruano. Este crecimiento responde a la demanda internacional de productos como aguacate, café y arándanos, sectores donde el Perú posee ventajas competitivas. La expansión generaría ingresos sostenibles, especialmente en zonas rurales, reduciendo la informalidad y fortaleciendo la economía nacional mediante exportaciones de alto valor agregado.

🟢Un tren clave para el país

El visto bueno al tren entre el puerto de Chancay y la sierra central marca un giro estratégico para la economía peruana. Al reducir de 18 a 5 horas el traslado de cobre y litio, abarata costos logísticos y vuelve más competitivas a las minas del centro. Además, los miles de empleos que generará y su potencial futura conexión regional colocan al país en mejores condiciones para aprovechar el auge de las nuevas energías, sin recurrir siempre a carreteras.

🔴Autoritarismo mortal

Irán amenaza con juicios expeditos y posible pena de muerte para manifestantes detenidos, lo que evidencia represión sistemática contra la disidencia. Esta medida refleja la fragilidad del régimen ante protestas civiles que cuestionan su legitimidad y políticas represivas. La criminalización de la protesta y el recurso a castigos extremos profundizan la violación de derechos humanos, intimidan a la sociedad civil y consolidan un modelo autoritario que rechaza el diálogo democrático con su población.