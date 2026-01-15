(Foto: Andina)
(Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

En el Semáforo de este miércoles 14 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, en productos como aguacate, café y arándanos, generando ingresos sostenibles en zonas rurales. Segundo, , abaratando costos logísticos y mejorando la competitividad minera. Finalmente, , evidenciando represión sistemática contra la disidencia y violación de derechos humanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Sector al alza

La creación de 1,5 millones de empleos en agroexportación representa un cambio significativo para el mercado laboral peruano. Este crecimiento responde a la demanda internacional de productos como aguacate, café y arándanos, sectores donde el Perú posee ventajas competitivas. La expansión generaría ingresos sostenibles, especialmente en zonas rurales, reduciendo la informalidad y fortaleciendo la economía nacional mediante exportaciones de alto valor agregado.

🟢Un tren clave para el país

El visto bueno al tren entre el puerto de Chancay y la sierra central marca un giro estratégico para la economía peruana. Al reducir de 18 a 5 horas el traslado de cobre y litio, abarata costos logísticos y vuelve más competitivas a las minas del centro. Además, los miles de empleos que generará y su potencial futura conexión regional colocan al país en mejores condiciones para aprovechar el auge de las nuevas energías, sin recurrir siempre a carreteras.

🔴Autoritarismo mortal

Irán amenaza con juicios expeditos y posible pena de muerte para manifestantes detenidos, lo que evidencia represión sistemática contra la disidencia. Esta medida refleja la fragilidad del régimen ante protestas civiles que cuestionan su legitimidad y políticas represivas. La criminalización de la protesta y el recurso a castigos extremos profundizan la violación de derechos humanos, intimidan a la sociedad civil y consolidan un modelo autoritario que rechaza el diálogo democrático con su población.

