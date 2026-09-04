Agroexportaciones superan US$15 mil millones, visita papal proyecta impulso turístico y senador Morales critica injustificadamente a Velarde en sesión de ratificación

En el Semáforo de este viernes 4 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las agroexportaciones peruanas superaron los US$15 mil millones en 2025, consolidando empleo formal, aunque enfrentan retos de innovación y gestión hídrica. Segundo, la visita del papa León XIV, del 11 al 16 de noviembre, movilizaría a más de un millón de turistas y generaría hasta US$100 millones. Finalmente, el cruce entre Humberto Morales y Julio Velarde durante la ratificación del presidente del BCR reavivó el debate sobre el respeto a la institucionalidad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El agro consolida su liderazgo económico

Las agroexportaciones peruanas superaron los US$15 mil millones en el 2025, con un crecimiento de 17,3% y 13 años consecutivos de expansión. Este resultado confirma que el agro se ha convertido en un pilar sólido de la economía nacional, generando empleo formal para cerca del 23% de la población trabajadora. La diversificación hacia 115 mercados y 540 productos demuestra visión empresarial. El reto ahora es sostener la innovación y la gestión hídrica para consolidar este crecimiento.

🟢Una visita que también dinamiza la economía

La llegada del papa León XIV al Perú, entre el 11 y el 16 de noviembre, representa una oportunidad económica extraordinaria para cinco regiones del país. Con proyecciones de hasta US$100 millones y la movilización de más de un millón de turistas, el turismo religioso y cultural recibirá un impulso inédito. La incorporación de Cajamarca amplía el alcance territorial del beneficio. Es una ocasión valiosa para que hoteles, restaurantes y transportistas demuestren organización y buena calidad de servicio.

🔴Menosprecio inaceptable

El tenso cruce entre el senador Humberto Morales y Julio Velarde durante la ratificación de este como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) revela un menosprecio inaceptable hacia una gestión técnica reconocida. Cuestionar decisiones es válido en democracia, pero el desdén mostrado rebaja el debate institucional a un ataque personal sin sustento. Se exige al Senado actuar con altura, respetar la institucionalidad del BCR y no anteponer intereses partidarios a la seriedad que exige el país.