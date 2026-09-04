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Agroexportaciones superan US$15 mil millones, visita papal proyecta impulso turístico y senador Morales critica injustificadamente a Velarde en sesión de ratificación

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 4 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
    Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
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    En el Semáforo de este viernes 4 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las agroexportaciones peruanas superaron los US$15 mil millones en 2025, consolidando empleo formal, aunque enfrentan retos de innovación y gestión hídrica. Segundo, la visita del papa León XIV, del 11 al 16 de noviembre, movilizaría a más de un millón de turistas y generaría hasta US$100 millones. Finalmente, el cruce entre Humberto Morales y Julio Velarde durante la ratificación del presidente del BCR reavivó el debate sobre el respeto a la institucionalidad.

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