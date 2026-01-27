En el Semáforo de este martes 27 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Venezuela liberó 104 presos políticos el domingo tras la captura de Maduro, incluyendo al abogado Kennedy Tejeda, aunque permanecen encarcelados más de 700 presos políticos. Segundo, el asesinato del salsero Fabio Alejandro evidencia que la violencia contra artistas persiste y requiere operativos policiales, protocolos preventivos y desarticulación de redes extorsionadoras. Finalmente, el choque del bus del Metropolitano dejó 46 heridos, revelando falencias en supervisión vehicular; la ATU debe implementar controles obligatorios y renovar flotas antiguas para prevenir tragedias.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Que sigan las liberaciones

Venezuela registró su mayor jornada de excarcelaciones: 104 presos políticos liberados el domingo luego de la captura de Nicolás Maduro a inicios de mes. Las liberaciones responden a la presión internacional de Estados Unidos y a las movilizaciones de familiares. Se destacan casos como el de Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal arbitrariamente detenido desde agosto del 2024. Sin embargo, más de 700 presos políticos permanecen encarcelados y falta transparencia del Gobierno Venezolano.

🔴No tienen cuando parar

El asesinato del salsero Fabio Alejandro en la discoteca La Huaca, en San Martín de Porres, evidencia que la violencia contra artistas no cesa y que el estado de emergencia no está funcionando para combatirla eficientemente. Las autoridades policiales deben realizar mayores operativos, implementar protocolos preventivos específicos para músicos, enfocarse en desarticular redes extorsionadoras y garantizar la seguridad de artistas y su público de manera inmediata para evitar más asesinatos como este.

🔴Evitable accidente

El lamentable choque del bus del Metropolitano contra el puente de la Av. México dejó 46 heridos y caos vehicular. La unidad registra seis accidentes en cinco años, lo que revela falencias en la supervisión vehicular. Además, existen indicios de fatiga laboral no monitoreada y falta de sistemas preventivos de alerta. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) debe implementar controles obligatorios antes de cada jornada y renovar las unidades de flotas antiguas para evitar tragedias como esta, que se pudo prevenir.