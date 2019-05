El juicio de la historia, por Natalia Sobrevilla Perea

En el último par de semanas hemos oído esta sentenciosa frase hasta el cansancio. ¿Pero qué significa este juicio realmente? Algunos han visto en él la posibilidad de eludir la justicia de los hombres, las investigaciones fiscales y las decisiones de los jueces. Muchos se han encargado de proponer sus propias versiones de la historia dando apresuradamente su opinión, olvidando que esta no se escribe inmediatamente y que necesita del tiempo, así como del cotejo de muchas fuentes para llegar a emitir sus veredictos. Se dice, además, que la historia la escriben los vencedores, así como quienes tienen una voz que dejar registrada. Pero el así llamado juicio de la historia no es neutral y el peso de las pruebas es muy diferente al de los juzgados. No se trata simplemente de establecer la inocencia o culpabilidad penal de un individuo, sino más bien su responsabilidad ante una serie de hechos de mayor envergadura. Pero como la historia se escribe tras el paso del tiempo, los crímenes no prescriben, sino que permanecen en la memoria. Si bien se escribe desde el presente con una visión e intención política, se mantiene anclada en cómo se recuerda el pasado, se cotejan los hechos que pueden ser constatados y luego se presenta la interpretación de qué significan estos hechos, lo que los hizo posibles y cuáles han sido sus consecuencias.

Con su suicidio, Alan García decidió abandonar su discurso de inocencia, ante la inminencia de su detención, y prefirió dejar su cadáver a sus “enemigos políticos” antes que tener que verse reducido a un inculpado cercado judicialmente. Hoy sabemos que recibió dinero de Odebrecht gracias a Miguel Atala, así como supimos en los años 90, como consta en los libros de historia, que había recibido dinero de Sergio Siragusa para la construcción del tren eléctrico. García nunca fue declarado ni inocente, ni culpable, porque la prescripción de los crímenes de su primer gobierno nunca lo exculpó. Ahora aparecen nuevos elementos sobre la corrupción en su segundo gobierno, y si bien tras su muerte una vez más logrará eludir el proceso judicial, lo que sí tendrá es aquel juicio de la historia que los apristas tanto reclaman. Ese juicio llegará y no se hará desde la denuncia periodística, conocida como el primer borrador de la historia, por más importante que esta sea, sino tras el trabajo dedicado y minucioso de los historiadores, quienes en el futuro con toda la información a su alcance escribirán sobre este período de gran corrupción. Escribirán sobre los 40 años en los que Alan García dominó la política y la imaginación de los peruanos con sus discursos enardecidos, sus administraciones fallidas y su predilección por la corrupción, pero escribirán también sobre cómo, quizás por primera vez, esta viene acompañada de un inmenso esfuerzo por encontrar la verdad por la vía judicial. El veredicto de la historia lo traerá el tiempo y García no tendrá la oportunidad de añadir una sola palabra más al registro de lo sucedido.