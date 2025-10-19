Nos deja un pozo

Cuando Alejandro Narváez asumió la presidencia de Petro-Perú en noviembre del 2024, difícilmente se podría haber dicho que estaba recibiendo como encargo a una empresa modelo. Para ese momento, era evidente que la petrolera estatal ya enfrentaba enormes brechas financieras, operacionales y reputacionales.

Narváez, sin embargo, lejos de poner a la compañía en una ruta de recuperación, continuó muchas de las malas prácticas que explican el pobre estado de la organización. En particular, destacaban su falta de sinceridad para comunicar la situación real de Petro-Perú –sin reconocer, por ejemplo, las deudas impagables, las necesidades de rescate o las unidades de producción paralizadas– y su total desinterés por implementar las mejoras de eficiencia a las que la empresa se había comprometido a cambio de los recurrentes salvatajes financieros, solventados con impuestos de todos los peruanos.

Por eso es una buena señal que el gobierno del presidente José Jerí, a través de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem), haya dispuesto el cese de Narváez al frente de Petro-Perú. Este deja la empresa pública con pérdidas de US$1,5 millones al día. En su reemplazo entra Fidel Moreno, quien se desempeñaba como vicepresidente y director no independiente, de manera interina. Por el momento, no obstante, ha quedado en la administración el gerente general Óscar Vera, persona cercana a la exmandataria Dina Boluarte y a diversos grupos de trabajadores en el interior de Petro-Perú. Quizá ese cargo estratégico vaya también a ser reconsiderado pronto, aunque fuentes de El Comercio señalan que podría gozar aún de blindaje político.

La rápida salida de Narváez envía un mensaje potente. Petro-Perú se ha convertido en un hoyo negro para las cuentas fiscales, y con la movida en lo más alto de su directorio este gobierno deja entrever que se va a tomar en serio el asunto. Sería esperable entonces que la nueva gestión avance con las promesas de mayor eficiencia, administración privada, y mejor gobernanza que quedaron en el tintero.

Aparte del tema de fondo, la remoción es indicador de que la administración de Jerí podría tener más reflejos políticos de lo inicialmente sospechado. Si bien todavía es pronto para celebrar, y es casi imposible dejar a Petro-Perú como una empresa solvente y saneada en menos de 10 meses de gestión, sería una gran contribución al siguiente gobierno que al menos se pudiera corregir en serio el rumbo de la petrolera, hoy a la deriva. No son pocos los puntos fiscales, y políticos, ahí en juego.