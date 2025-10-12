Asistieron a la firma del convenio Silvia Miró Quesada, asesora en el Consejo Consultivo Editorial de la Unidad de Prensa del Grupo El Comercio, Raúl Tola, Carlos Salas Abusada y Enrique Planas, editor del suplemente El Dominical. (Foto: Hugo Pérez)
En el Semáforo de este viernes 10 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el convenio entre El Comercio y la Cátedra Vargas Llosa busca preservar el legado del Premio Nobel peruano mediante tres proyectos: la Semana Vargas Llosa, las Jornadas de Periodismo y el Premio Bienal de Ensayo.​ Segundo, los cuatro integrantes de Agua Marina heridos en el ataque armado del 8 de octubre están fuera de peligro y estables tras recibir impactos de bala en el Círculo Militar de Chorrillos.​ Finalmente, Donald Trump anunció aranceles del 100% contra China desde noviembre, respondiendo a las restricciones chinas de tierras raras, amenazando la estabilidad económica global.​

🟢 ACUERDO PARA RECORDAR LA OBRA DE MVLl

El convenio entre El Comercio y la Cátedra Vargas Llosa representa una iniciativa cultural que busca preservar y difundir el legado del Premio Nobel peruano. Esta alianza estratégica contempla tres proyectos fundamentales: la Semana Vargas Llosa en marzo, las Jornadas de Periodismo en agosto y el Premio Bienal de Ensayo en Humanidades. ​Esta unión cultural surge en un momento oportuno, con el regreso de El Comercio al Cercado de Lima y la necesidad de revitalizar el diálogo cultural desde la capital.

🟢 PRONTA RECUPERACIÓN

La confirmación de que los cuatro integrantes de Agua Marina heridos durante el violento ataque armado del 8 de octubre se encuentran fuera de peligro representa un alivio significativo para sus seguidores y la industria musical peruana. César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga están estables y en proceso de recuperación médica tras recibir impactos de bala durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.​ La rápida atención médica resultó determinante, pues no requirieron cirugía.

🔴NUEVA HOSTILIDAD HACIA CHINA

Donald Trump anunció aranceles adicionales del 100% contra China, efectivos desde el 1 de noviembre, elevando los gravámenes totales hasta el 130% sobre productos chinos. Esta decisión responde a las restricciones de exportación de tierras raras impuestas por Beijing, consideradas “extremadamente hostiles” por el mandatario estadounidense.​ La medida amenaza la estabilidad económica global, afectando cadenas de suministro internacionales y aumentando la incertidumbre financiera.

