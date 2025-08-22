En el Semáforo de este viernes 22 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Alianza Lima clasificó a cuartos de la Sudamericana tras vencer 2-1 a Universidad Católica y podría ir directo a semifinales si sancionan a sus próximos rivales.Segundo, el corredor rojo llegará al Jorge Chávez desde La Perla con pasajes de S/1,20 (adultos) y S/0,60 (estudiantes) y sumará más buses en setiembre. Finalmente, 11 000 apristas, entre ellos Pilar Nores y Javier Velásquez, quedaron desafiliados y no podrán postular en 2026.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA CLASIFICACIÓN DE ALIANZA LIMA EN LA COPA SUDAMERICANA

Alianza Lima selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una victoria de 2-1 ante Universidad Católica de Ecuador, de visita y en la altura de Quito. Su rival debe salir de la llave entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Sin embargo, existe la posibilidad de que el cuadro peruano pase directamente a las semifinales si es que la Conmebol suspende a esos equipos por los hechos de violencia en el partido que jugaron el último miércoles.

🟢EL CORREDOR ROJO LLEGARÁ AL NUEVO AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ

El corredor rojo tendrá una nueva ruta que llegará hasta el nuevo aeropuerto Jorge Chávez (Callao), según informó la Autoridad de Transporte Urbano. Esta ruta irá desde el óvalo La Perla hasta el aeropuerto, con una tarifa de S/1,20 para los adultos, y de S/0,60 para los escolares y universitarios. Además, desde setiembre se ampliará el número de buses del corredor rojo para cubrir la ruta que va del Callao a Manchay (Pachacámac).

🔴MILITANTES APRISTAS QUEDAN DESAFILIADOS POR PROBLEMAS DE PERSONEROS

Problemas con la inscripción de los personeros legales del Partido Aprista han llevado a que 11.000 militantes de la agrupación quedaran desafiliados del padrón ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entre los afectados están la ex primera dama Pilar Nores y el exjefe del Gabinete y excongresista Javier Velásquez Quesquén. Con esta decisión, estos militantes apristas no podrían postular en las elecciones nacionales y subnacionales que se llevarán a cabo en el 2026.