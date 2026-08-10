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“Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta”

“La falta de integridad de nuestra clase política genera un daño enorme”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    En el Perú, el remedio ha sido siempre peor que la enfermedad. En el 2015, en medio del descrédito de numerosas autoridades subnacionales y de reiterados casos de corrupción, el Congreso prohibió la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. La prohibición pretendió combatir el enquistamiento y la corrupción local, pero produjo además un efecto perverso: eliminó uno de los pocos incentivos que un alcalde tenía para rendir cuentas ante el elector y dificultó todavía más la profesionalización de la política local.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.