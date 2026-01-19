En el Semáforo de este lunes 19 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Alqo es un perro robot que, gracias a su tecnología, ayudará en las investigaciones que se realizan en obras emblemáticas relacionadas con el pasado colonial de Lima. El segundo tema: la aprobación del presidente José Jerí volvió a retroceder, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Este mes, su aceptación es de 51%, cuando en diciembre del 2025 era de 55%. Por último: las pintas proselitistas de los candidatos para las elecciones de abril de este año ya empezaron a multiplicarse en diferentes puntos de la carretera Panamericana Sur, como pudo comprobar este Diario en varios recorridos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Alqo y la recuperación del pasado colonial de Lima

Un perro robot capaz de saltar, agacharse y dar la pata, pero que sobre todo ayudará en la recuperación del pasado colonial de Lima. Eso hará Alqo, la última adquisición del Laboratorio de Simulación de Proyectos de la Universidad de Lima. Gracias a su tecnología de alta precisión, Alqo puede recolectar mucha información en poco tiempo. Esto será esencial en los trabajos que un equipo de esa universidad realiza en obras emblemáticas como la del Arco del Puente, construido en la época colonial.

🔴 La aprobación de José Jerí vuelve a caer

La aprobación presidencial de José Jerí otra vez cayó, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Este mes, su aceptación es de 51%, cuando en diciembre fue de 55% y en noviembre de 58%. La medición, elaborada entre el 2 y 6 de enero, no recoge el impacto de los hechos conocidos en los últimos días, como la reunión no registrada de Jerí con un empresario chino en un chifa de San Borja. Además, su desaprobación llega a 36%, tres puntos más que en diciembre del 2025.

🔴 Pintas proselitistas en la carretera Panamericana Sur

Con el actual período electoral también volvió una vieja y mala costumbre de los candidatos y agrupaciones políticas: las pintas proselitistas a lo largo de la Panamericana Sur. En diferentes recorridos por la vía que lleva a las playas del sur de Lima, El Comercio identificó numerosas pintas de postulantes a la presidencia, a diputados y senadores de los comicios de abril próximo. Como en anteriores procesos, este tipo de propaganda no se limita a la Panamericana Sur, también se extiende a otras arterias del país.