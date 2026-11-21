En el Semáforo de este sábado 21 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el reconocimiento de la Amazonía peruana entre los 50 mejores destinos turísticos del mundo para el 2027. Segundo, la ratificación de la condena de 15 años de prisión al excongresista Guillermo Bermejo por afiliación a Sendero Luminoso. Finalmente, la persistente pobreza energética que afecta a más de 12,4 millones de peruanos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La Amazonía peruana es reconocida como ruta turística

La revista estadounidense “Travel + Leisure” incluyó a la Amazonía peruana entre los 50 mejores destinos del mundo para viajar en el 2027. La distinción fortalece la proyección de nuestra selva. Ya el papa León XIV, en su visita, puso en agenda la importancia de proteger la biodiversidad y a los pueblos indígenas, así como atender las amenazas que enfrenta esta región. Celebramos el reconocimiento, pero el desafío aún es convertir esa visibilidad en beneficios concretos para las comunidades locales.

🟢La Corte Suprema condena a excongresista por terrorismo

La Sala Suprema Penal Transitoria rechazó el pedido de nulidad de Guillermo Bermejo y confirmó los 15 años de prisión por afiliación a Sendero Luminoso. La condena se sustenta en reuniones con cabecillas terroristas y colaboración con información al extranjero. Enfatizamos que la fiscalización de los vínculos con organizaciones terroristas debe ser una exigencia para quienes ejercen cargos públicos. Ningún representante está por encima de ser fiscalizado: el caso debe servir de advertencia para el Congreso, y los partidos políticos en general.

🔴La pobreza energética mantiene excluidos a millones de peruanos

Con el fenómeno de El Niño tocando la puerta de las regiones más vulnerables, el acceso a energía segura y asequible todavía es desigual en el Perú. Más de 12,4 millones de peruanos, el 38% de la población, viven en pobreza energética: las regiones sin acceso al gas natural son las más perjudicadas. En Huancavelica, Huánuco, Loreto y Apurímac, la incidencia supera el 77%. La brecha afecta al 3% de los hogares conectados al gas natural, frente al 45,9% de los no conectados.