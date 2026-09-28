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América Latina: ¿a la orden?

“Preocupa que, en consonancia con el espíritu del Escudo, la presidenta Keiko Fujimori haya afirmado en la ONU que el Perú está en guerra contra el crimen organizado”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La razón que se esgrimió para crear el llamado Escudo de las Américas fue la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional; en particular, contra el narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. del reciente 22 de setiembre, resulta que la alianza o coalición tendrá tres ejes –y no solo uno– sobre los que se pretende actuar: el económico, la seguridad y la coordinación multilateral.

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