Amplían topes de transacciones dinero electrónico; crisis del gas recorta crecimiento y un nuevo asesinato de chofer

En el Semáforo de este viernes 13 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la SBS elevó el límite de dinero electrónico a S/3.300 y los montos máximos, dinamizando la economía pero exigiendo más seguridad móvil; segundo, BBVA Research redujo el crecimiento al 2,9% por la crisis del gas y El Niño, un bache lamentable pero reversible; finalmente, el asesinato de un conductor de Santa Catalina ratifica la brutal impunidad de los extorsionadores ante la inoperancia gubernamental.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Elevan límite de transacciones de dinero electrónico

La SBS elevó el límite por transacción en cuentas de dinero electrónico simplificadas a S/3.300, equivalentes a 0,6 UIT. Además, permite un saldo consolidado máximo de S/10.450 y transacciones acumuladas hasta S/15.400. Aunque es un gran avance que dinamiza nuestra economía digital, resulta prudente recordar que manejar cifras altas exigirá que los usuarios mantengan siempre precauciones de seguridad con sus celulares.

🟢 Crisis del gas recorta estimación de crecimiento

La noticia sobre el recorte del crecimiento económico proyectado por BBVA Research es desafortunada, pero previsible. Esta baja al 2,9% ocurre por dos factores: la reciente crisis del gas, que desacelera nuestra producción industrial, y los impactos climáticos de El Niño, que afectan sectores claves. Es una lástima que el país pierda este valioso impulso anual, aunque no representa una catástrofe irreversible. Solo nos queda esperar que la energía y el clima logren estabilizarse pronto.

🔴 No tienen cuándo parar

Un conductor de la empresa Santa Catalina fue asesinado a balazos dentro de su propio bus. Esto sucede porque las mafias de extorsión operan con total impunidad ante la absoluta inoperancia del gobierno. Es indignante que las autoridades prometan protección, pero solo ofrezcan discursos vacíos mientras el país se desangra. Resulta doloroso y lamentable que sigan asesinando a los choferes de transporte público que solo buscan trabajar dignamente. Parece ser que estos crímenes no tienen cuándo parar.