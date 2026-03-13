El Comercio
Amplían topes de transacciones dinero electrónico; crisis del gas recorta crecimiento y un nuevo asesinato de chofer

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 13 de marzo.

    En el Semáforo de este viernes 13 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la SBS elevó el límite de dinero electrónico a S/3.300 y los montos máximos, dinamizando la economía pero exigiendo más seguridad móvil; segundo, BBVA Research redujo el crecimiento al 2,9% por la crisis del gas y El Niño, un bache lamentable pero reversible; finalmente, el asesinato de un conductor de Santa Catalina ratifica la brutal impunidad de los extorsionadores ante la inoperancia gubernamental.

