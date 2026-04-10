Áncash implementa sistema de alertas tempranas, se despliegan 45.000 militares para garantizar elecciones y Belmont anuncia denuncias contra periodistas

En el Semáforo de este viernes 10 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el IGP implementó un sistema de alertas ante desastres en Áncash; segundo, el Ejecutivo desplegó 45.000 militares para resguardar las elecciones de este domingo; y finalmente, el candidato Ricardo Belmont amenazó con denunciar por difamación a los periodistas que lo investigan.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢SISTEMA DE ALERTAS EN ÁNCASH

Un sistema de monitoreo y alerta temprana fue implementado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Áncash, en cinco quebradas consideradas de alto riesgo de la Cordillera Blanca, ubicada en la zona andina de la región Áncash. Así lo informó el jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, quien destacó que la iniciativa consolida un esfuerzo conjunto para la gestión del riesgo de desastres.

🟢RESGUARDO PARA EL VOTO

El Ejecutivo puso en marcha un operativo de seguridad con el despliegue de más de 45.000 efectivos de las FF.AA. en el territorio nacional, con miras a garantizar el normal desarrollo de las elecciones. El presidente de Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que esta acción busca asegurar el libre ejercicio del voto ciudadano este domingo 12 de abril. En total, más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar, de los cuales más de 26 millones están en territorio nacional.

🔴BELMONT AMENAZA A LA PRENSA

Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan y ponen la lupa sobre los diversos cuestionamientos que pesan sobre él. En una transmisión en TikTok, el exalcalde de Lima anunció que presentará denuncias por difamación contra periodistas que, según sus espectadores, lo habían acusado de diversos delitos en reportajes e informes publicados durante las últimas semanas.