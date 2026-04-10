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Áncash implementa sistema de alertas tempranas, se despliegan 45.000 militares para garantizar elecciones y Belmont anuncia denuncias contra periodistas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 10 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan
    Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Obras, amenazó a los periodistas que lo fiscalizan

    En el Semáforo de este viernes 10 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el IGP implementó un sistema de alertas ante desastres en Áncash; segundo, el Ejecutivo desplegó 45.000 militares para resguardar las elecciones de este domingo; y finalmente, el candidato Ricardo Belmont amenazó con denunciar por difamación a los periodistas que lo investigan.

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