Ánforas de donación en los aeropuertos, medallas de oro del surf peruano en los Suramericanos y alerta en la frontera con Chile

En el Semáforo de este sábado 18 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: Aldeas Infantiles SOS Perú y los principales operadores aeroportuarios del Perú firmaron un convenio que permitirá instalar ánforas de donación en terminales aéreos del país con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los niños y familias en situación de vulnerabilidad. Segundo tema: los representantes del surf peruano han tenido grandes resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Los jóvenes deportistas han logrado tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Por último: después de que el presidente chileno José Antonio Kast anunciara la expulsión de extranjeros en una situación migratoria irregular en su país, la Región Policial de Tacna desplegó efectivos a la frontera para resguardar la zona.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Ánforas de donación en los aeropuertos

Aldeas Infantiles SOS Perú y los principales operadores aeroportuarios del Perú suscribieron un convenio que permitirá instalar ánforas de donación en distintos terminales aéreos del país. El fin es recaudar fondos para apoyar a los niños y familias que están en situación de vulnerabilidad en diferentes zonas del territorio nacional. Lo recibido se destinará principalmente a necesidades básicas como alimentación balanceada y a fortalecer el desarrollo integral de aproximadamente 6.000 personas.

🟢 Medallas de oro en surf en los Juegos Suramericanos

Los representantes del surf peruano han tenido grandes resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Catalina Zariquiey (surf femenino), Hannah Saavedra (bodyboard femenino) y Lucciano Campos (bodyboard masculino) lograron la medalla de oro en sus respectivas categorías. Además, María Paula Conterno (SUP surf) ganó la presea de plata y Emilia Ezcurra (SUP Race) la de bronce (hace unos días). Estas medallas se suman a otras que el joven equipo peruano ha obtenido.

🔴 Alerta en la frontera del Perú con Chile

Luego de que el presidente chileno, José Antonio Kast, anunciara la expulsión de extranjeros que están en una situación migratoria irregular en su país, la Región Policial de Tacna desplegó 100 efectivos a la frontera del Perú con el país sureño. Los policías ocuparán puestos de vigilancia en toda la línea de frontera. Asimismo, se usarán drones para la vigilancia entre el hito 14 y el hito 18, zonas de difícil acceso. El objetivo es proteger el territorio del ingreso irregular de extranjeros, sobre todo con antecedentes.