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Ánforas de donación en los aeropuertos, medallas de oro del surf peruano en los Suramericanos y alerta en la frontera con Chile

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 18 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La frontera del Perú con Chile está en alerta ante la situación migratoria en el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast. Foto: AFP
    La frontera del Perú con Chile está en alerta ante la situación migratoria en el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast. Foto: AFP

    En el Semáforo de este sábado 18 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primer tema: Aldeas Infantiles SOS Perú y los principales operadores aeroportuarios del Perú firmaron un convenio que permitirá instalar ánforas de donación en terminales aéreos del país con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los niños y familias en situación de vulnerabilidad. Segundo tema: los representantes del surf peruano han tenido grandes resultados en los Juegos Suramericanos de la Juventud. Los jóvenes deportistas han logrado tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Por último: después de que el presidente chileno José Antonio Kast anunciara la expulsión de extranjeros en una situación migratoria irregular en su país, la Región Policial de Tacna desplegó efectivos a la frontera para resguardar la zona.