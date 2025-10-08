En el Semáforo de este miércoles 8 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación las anotaciones de Mario Vargas Llosa sobre “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, material que sirvió para su tesis doctoral. Segundo, congresistas de Acción Popular formaron una nueva bancada tras renuncias y un llamado al orden del partido, excluyendo a Raúl Doroteo pero manteniendo otros vinculados al caso ‘Los Niños’. Finalmente, el Consejo de la Prensa Peruana reportó que más de 20 periodistas fueron agredidos por policías durante protestas en septiembre, incluyendo disparos con perdigones, evidenciando falta de preparación policial para proteger a la prensa.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢ANOTACIONES DE VARGAS LLOSA, PATRIMONIO CULTURAL

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el material bibliográfico con anotaciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre “Cien años de soledad”, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El ejemplar, que pertenece a la Biblioteca Regional de Arequipa, sirvió como fuente para la elaboración de la tesis doctoral que el Nobel de Literatura peruano presentó en la Universidad Complutense de Madrid, y que luego fue publicada como “García Márquez: historia de un deicidio”.

🟡LA ‘NUEVA’ BANCADA DE ACCIÓN POPULAR

Congresistas de Acción Popular formaron una nueva bancada luego de la renuncia de miembros de su grupo parlamentario y en medio de un llamado al orden del plenario nacional del partido. Un comunicado de esa instancia indicó que había integrantes que “vienen afectando la imagen del partido”. En la ‘nueva’ bancada ya no están congresistas como Raúl Doroteo, señalado como uno de ‘Los Niños’. Sin embargo, se mantienen otros que también han sido ligados con ese caso, como Elvis Vergara.

🔴PERIODISTAS AGREDIDOS POR POLICÍA EN PROTESTAS

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) informó que más de 20 periodistas fueron agredidos y hostigados por policías durante las protestas realizadas en setiembre contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en Lima. En su reporte mensual sobre libertad de expresión, el CPP especificó que la Policía Nacional “disparó perdigones contra algunos de ellos”. También advirtió que estos hechos demuestran una “nula preparación” de los agentes para proteger a los periodistas que cubren las protestas.