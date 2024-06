En política no hay alianzas imposibles... y, “salvo el poder, todo es ilusión” (como diría Lenin). Por lo que no resulta extraño que, en pos de ese ‘poder esquivo’, representantes de la izquierda progresista no tengan reparos en aliarse con Antauro Humala, populista radical y asesino de policías. El partido Juntos por el Perú (JP), que tuvo como candidata presidencial a Verónika Mendoza en el 2021, admite que existe un acercamiento con Antauro Humala con miras a formar una alianza de cara a las elecciones generales del 2026.

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú-Cambio Democrático, no dudó en lanzarle piropos a Antauro Humala. En una entrevista propalada el domingo por Canal N, Sánchez dijo haber visto en Antauro “un arraigo popular social relevante que empata con ese sentimiento que dice que se vayan todos. Vacada la clase política, vacada la clase empresarial, vacados los políticos de aquí y de allá, necesitamos un nuevo comienzo para el Perú”. El etnocacerista también tuvo palabras amables para el partido de la excandidata Mendoza. Según él, su partido y JP “comparten muchos objetivos políticos, revolucionarios y nacionalistas”. En diálogo con El Comercio, Roberto Sánchez minimiza la prisión de Antauro Humala por asesinar a policías: “No se construye democracia estigmatizando a grandes sectores de la ciudadanía; no podemos estigmatizar a aquellos jóvenes y adultos que en algún momento sirvieron con su vida a la defensa del país. La justicia condena y también rehabilita como ciudadano la vigencia de los derechos”. Como se ve, a esta izquierda progresista que dice abogar por los derechos humanos no le importa que el líder al que hoy se arriman sea un asesino de policías. La misma izquierda que proclama la igualdad no tendría problema alguno en aliarse con alguien que no respeta la dignidad de las personas. Sánchez no solo habla pensando en alianzas electorales, pues también tiene votos en el Congreso que serían de vital importancia para las aspiraciones de Antauro Humala, pues en el Parlamento se debe debatir el proyecto de ley que busca prohibir que sentenciados por diversos delitos puedan participar en las elecciones. El exministro adelantó que no apoyará “normas arbitrarias que busquen limitar el derecho de la ciudadanía y de las mayorías a elegir en libertad”, en referencia al dictamen de la denominada ‘ley candado’ que debe verse en el pleno del Congreso. Los miembros de la bancada Juntos por el Perú-Cambio Democrático intentan –sin éxito– deslindar de las decisiones y declaraciones del exministro del golpista Pedro Castillo. Ya se ve que, a la hora de proclamar diversidad, igualdad y la defensa de los derechos humanos, el discurso de Juntos por el Perú es solo eso. El ansia de poder es su bandera.