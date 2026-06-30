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Antes de legislar el país, miren su casa digital

“El próximo Congreso bicameral tiene aquí una tarea concreta. Antes de prometer grandes reformas nacionales o modernizar sus oficinas e instalaciones, debería ordenar su propia infraestructura digital”.

    Juan Carlos Luján Zavala
    Por

    Divulgador y speaker en IA Generativa

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Hace unos días intenté ubicar en la web del Congreso de la República la Moción de Orden del Día 15431 y el informe de la comisión parlamentaria que investigó el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht. No buscaba un trámite interno ni una curiosidad legislativa. Quería leer, de primera fuente, cuáles eran los argumentos de una acusación grave contra fiscales y periodistas, porque la información disponible llegaba fragmentada, resumida por notas institucionales, titulares y declaraciones políticas. La búsqueda terminó siendo más reveladora que el propio documento. Para un ciudadano común, fiscalizar el trabajo parlamentario sigue siendo un recorrido fragmentado, poco intuitivo y burocrático.

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