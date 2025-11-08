En el Semáforo de este sábado 8 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que plantea acusar e inhabilitar 10 años al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. El segundo tema: el gran reestreno en el Teatro Municipal de Lima de “Ollanta”, la ópera clásica de José María Valle Riestra. Por último: Flor de María Serna Ramos, una joven madre de 28 años, fue asesinada por su expareja Walter Linares Gonzales en un hostal del distrito de Carabayllo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢APRUEBAN INFORME PARA INHABILITAR 10 AÑOS A PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe que propone acusar por infracciones constitucionales e inhabilitar 10 años de la función pública al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El informe ahora se debatirá en la Comisión Permanente y, en caso de aprobarse, se elevará al pleno, donde también deberá discutirse y votarse.

🟢“OLLANTA” EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LIMA

En el Teatro Municipal de Lima se ha reestrenado “Ollanta”, la obra maestra de José María Valle Riestra, fallecido hace un siglo. La ópera revive la historia de amor prohibido entre el general inca Ollanta y Cusi Coyllur, hija del inca Pachacútec. La dirección está a cargo de Jean Pierre Gamarra, mientras que el maestro Matteo Pagliari está al frente de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima. Son solo tres funciones. La primera presentación se realizó ayer. La segunda será mañana y la tercera el martes 11.

🔴 UNA JOVEN MADRE FUE ASESINADA EN CARABAYLLO

Otro hecho lamentable se dio en la capital. Flor de María Serna Ramos, de 28 años, fue asesinada en un hostal del distrito de Carabayllo por su expareja Walter Linares Gonzales. La víctima tenía un hijo de 11 años. Según las primeras indagaciones, Serna habría sido llevada con engaños al hostal por Linares, quien tras atacarla se suicidó de un disparo. Solo entre enero y junio de este año hubo 78 casos de feminicidio, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.