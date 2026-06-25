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Aquel Mundial extraño

“El Mundial es un ritual global, de esos que mantienen a un grupo enorme de humanos unidos”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Mundial de fútbol puede sintetizar lo mejor y lo peor de nosotros, pero es bueno recordar que en el fondo se trata de un juego que tiene la hermosura que el espíritu griego dio a los eventos olímpicos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El Mundial de fútbol puede sintetizar lo mejor y lo peor de nosotros, pero es bueno recordar que en el fondo se trata de un juego que tiene la hermosura que el espíritu griego dio a los eventos olímpicos". Ilustración: Giovanni Tazza

    Como las últimas elecciones representaron demasiada tensión, fue difícil vislumbrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Pese a que hay un mayor número de participantes, no estamos entre los clasificados, lo cual no ha impedido que haya un interés fuerte en nuestro medio, traducido en el intercambio de figuritas del álbum, el seguimiento de las noticias y la alegría que da ver no solo que equipos latinoamericanos destaquen, sino ver a países pequeños como Curazao y Cabo Verde, cuya participación viene siendo heroica frente a los gigantes de siempre.

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