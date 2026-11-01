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Aquí, no en El Salvador

“El viaje a El Salvador está bien para las graderías. El problema de la delincuencia, sin embargo, reclama acciones, no efectos teatrales”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República
    Composición: El Comercio / Foto: Presidencia de la República

    La presidente Keiko Fujimori visitó la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. “Construiremos algo parecido al Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo] para internos de alta peligrosidad”.

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    El Proyecto Confianza
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