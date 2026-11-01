Aquí, no en El Salvador

La presidente Keiko Fujimori visitó la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. “Construiremos algo parecido al Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo] para internos de alta peligrosidad”.

La presidente estuvo acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Justicia y de Salud, además de otros altos funcionarios. El propósito del viaje, dijo, es estudiar el modelo de seguridad que transformó El Salvador.

Esta cárcel se ha hecho famosa, sobre todo, por efectos teatrales en el tratamiento de los reclusos. Estos son ingresados rapados y con uniformes. Son mostrados a las cámaras debidamente sometidos.

No se muestran las golpizas con palos, la desnutrición y el uso de perdigones de goma. Los internos han sido procesados de forma masiva, en audiencias colectivas. Las detenciones se hacen con garantías suspendidas.

En el Perú, las organizaciones criminales someten salvaje, cruelmente, a los ciudadanos. La pregunta es cómo atacar eso, no cómo satisfacer la sed de venganza de víctimas y ciudadanos hartos, con razón, de la delincuencia.

El “modelo de seguridad” de El Salvador no es un modelo a seguir. Una cárcel no es un sistema de seguridad. Antes de visitar el Cecot, la comitiva debió visitar nuestros penales de El Milagro, Ancón o Lurigancho.

La jefe del Estado debe saber que el problema no es principalmente de infraestructura. El problema es de administración de la seguridad. El Cecot tiene torres de vigilancia, cerco eléctrico, bloqueadores de señal. Nosotros también tenemos todo eso, pero no sirve.

En las cárceles del Perú, el principal problema es la corrupción. No hay sistema o mecanismo de vigilancia que se le interponga.

Si el gobierno no resuelve este problema, no importará cuántas nuevas cárceles construya. No se requiere que el canciller, por ejemplo, visite una cárcel en El Salvador. Se requiere que la presidente se ponga al mando de la reforma penitenciaria.

El hacinamiento es real. No se agota, sin embargo, en las cárceles. ¿Tiene el gobierno un diagnóstico de la sobrecarga procesal de las fiscalías? ¿De la sobrecarga procesal en el Poder Judicial?

¿Cómo se avanza en la lucha contra la delincuencia si no mejora la acusación fiscal?

El viaje a El Salvador está bien para las graderías. El problema de la delincuencia, sin embargo, reclama acciones, no efectos teatrales. Es aquí, no en El Salvador.

No pierdan el tiempo. Administración penitenciaria, coordinación de policía, fiscalía y Poder Judicial. No en el Cecot, aquí nomás.