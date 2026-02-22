El Comercio
Arde Roma

“La verdadera preocupación no debe ser solo impedir que un radical ‘desgobierne’ cinco meses, sino evitar que el sistema político siga actuando irresponsablemente”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Esos 64 votos alcanzaron para investir, pero no para legitimar. Alcanzaron para ocupar el ‘despacho presidencial’, pero no para estabilizar el país". Ilustración: El Comercio

    La política peruana sufre de una ironía cruel: cuando creemos haber ganado una batalla táctica, solemos haber perdido la guerra estratégica. La censura del ahora expresidente José Jerí y la elección, por 64 votos, de un presidente encargado de izquierda radical no es un simple relevo administrativo; es un verdadero y perentorio reordenamiento del tablero en plena campaña electoral. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin combatir, decía Sun Tzu en “El arte de la guerra”, y tal parece que alguien pretendió jugar al estratega experto aquí.

