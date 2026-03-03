El Comercio
Tablistas campeonas, debates parlamentarios en las regiones y los partidos aún no acreditan a sus personeros

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 3 de marzo.

    En la final femenina del Señoritas Open Pro estuvieron las tablistas peruanas Arena Rodríguez, quien levanta el trofeo, y Sol Aguirre. Foto: WSL

    En el Semáforo de este martes 3 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: las jóvenes tablistas peruanas Arena Rodríguez y Catalina Zariquiey campeonaron en sus respectivas categorías del torneo Señoritas Open Pro, que se llevó a cabo el fin de semana pasado. El segundo tema: el Jurado Nacional de Elecciones organizará 25 debates de la agenda parlamentaria en las regiones y en el Callao. En estos participarán candidatos a diputados y senadores. Por último, ninguna de las 38 agrupaciones políticas de las elecciones de abril ha acreditado a sus personeros, según información del Jurado Nacional de Elecciones, a la que El Comercio accedió.

