Tablistas campeonas, debates parlamentarios en las regiones y los partidos aún no acreditan a sus personeros

En el Semáforo de este martes 3 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: las jóvenes tablistas peruanas Arena Rodríguez y Catalina Zariquiey campeonaron en sus respectivas categorías del torneo Señoritas Open Pro, que se llevó a cabo el fin de semana pasado. El segundo tema: el Jurado Nacional de Elecciones organizará 25 debates de la agenda parlamentaria en las regiones y en el Callao. En estos participarán candidatos a diputados y senadores. Por último, ninguna de las 38 agrupaciones políticas de las elecciones de abril ha acreditado a sus personeros, según información del Jurado Nacional de Elecciones, a la que El Comercio accedió.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Campeonas peruanas en el Señoritas Open Pro

El fin de semana pasado, se cerró el Señoritas Open Pro, donde dos tablistas peruanas se quedaron con los títulos en las categorías femeninas Open QS y Junior. En la primera categoría, Arena Rodríguez logró el campeonato luego de vencer a Sol Aguirre, Daniella Rosas y Sofía Artieda en la final, que fue completamente de peruanas. En la categoría Junior femenina, la vencedora fue Catalina Zariquiey, quien logró el bicampeonato en una final en la que también estuvo Brianna Barthelmess.

🟢Debates de la agenda parlamentaria en todas las regiones

Por las elecciones de abril, el Jurado Nacional de Elecciones organizará 25 debates de la agenda parlamentaria en cada una de las regiones del país y en el Callao. Estos se realizarán entre el 9 y 20 de este mes. El objetivo es que la ciudadanía conozca los planteamientos de los postulantes a diputados y senadores. En los debates participará una dupla integrada por un candidato al Senado y otro a la Cámara de Diputados, conformada obligatoriamente por un hombre y una mujer.

🔴 ¿Y los personeros de las agrupaciones políticas?

Ninguna de las 38 agrupaciones que participan en las elecciones ha acreditado aún a sus personeros de mesa ni de centros de votación, según información del Jurado Nacional de Elecciones, a la que El Comercio accedió. Esta situación es preocupante porque estamos a casi un mes del proceso, el cual será muy complejo por la cantidad de participantes y porque se elige a la plancha presidencial, a los diputados, senadores y parlamentarios andinos. En los comicios habrá más de 10.000 centros de votación.