Artesanas amazónicas revitalizan el tejido de chambira, 55 museos gratis este lunes y Antauro Humala vuelve a elogiar el ‘andahuaylazo’

En el Semáforo de este sábado 16 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las artesanas kukama-kukamiria de Loreto preservan el tejido con chambira e innovan con textiles reciclados de aviones. Segundo, el lunes 18 habrá ingreso gratuito a 55 museos del país por el Día Internacional de los Museos. Finalmente, Antauro Humala reiteró su orgullo por el ‘andahuaylazo’ y volvió a elogiar a Sendero Luminoso.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El proyecto de las artesanas de la chambira

Las mujeres artesanas kukama-kukamiria de la comunidad nativa Río Marañón, en Loreto, son conocidas por dominar con sus manos el arte de la fibra vegetal de la chambira, una palmera amazónica con la que siguen tejiendo una tradición que se ha traspasado de generación en generación. Como parte del proyecto “Saberes que crean futuro”, ellas ahora trabajan la fibra de la chambira e innovan productos con material textil de segundo uso de aviones como cortinas, mantas y asientos o uniformes.

🟢Ingreso gratuito a 55 museos el lunes 18

Este lunes 18 se celebra el Día Internacional de los Museos, por lo que el Ministerio de Cultura informó que, para ese día, los visitantes nacionales y extranjeros pueden ingresar gratuitamente a los 55 museos que son administrados por la entidad, tal como dispone la Ley 30260. El fin es promover el acceso a la cultura. Los museos, que están ubicados en distintas regiones del país, desarrollarán más de 50 actividades gratuitas como visitas guiadas, talleres, exposiciones o presentaciones artísticas.

🔴Antauro Humala y el ‘andahuaylazo’

Antauro Humala reiteró que se siente orgulloso de haber encabezado la violenta insurrección militar del 1 de enero del 2005 en Andahuaylas, en la que cuatro policías fueron asesinados. Por este caso fue condenado a 19 años de prisión. El cabecilla etnocacerista, aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), no solo sigue sin mostrar arrepentimiento por el ‘andahuaylazo’, sino que insiste en que el grupo terrorista Sendero Luminoso, que causó miles de muertes, fue lo mejor que pudo dar la izquierda.