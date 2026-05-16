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Artesanas amazónicas revitalizan el tejido de chambira, 55 museos gratis este lunes y Antauro Humala vuelve a elogiar el ‘andahuaylazo’

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 16 de mayo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
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    En el Semáforo de este sábado 16 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las artesanas kukama-kukamiria de Loreto preservan el tejido con chambira e innovan con textiles reciclados de aviones. Segundo, el lunes 18 habrá ingreso gratuito a 55 museos del país por el Día Internacional de los Museos. Finalmente, Antauro Humala reiteró su orgullo por el ‘andahuaylazo’ y volvió a elogiar a Sendero Luminoso.

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