🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢NUEVA RUTA PARA ACERCAR A LA POBLACIÓN

La ATU inicia este domingo 31 de agosto la marcha blanca de una nueva ruta del corredor azul que conectará San Martín de Porres y el Cercado de Lima, facilitando el traslado entre Lima norte y el centro de la ciudad. Esta ruta cubrirá avenidas principales, tendrá 22 paraderos y permitirá a más de 6.000 usuarios ahorrar tiempo y dinero, ya que el recorrido será directo y el costo del pasaje será solo S/2. Esta medida significa mayor conectividad, integración y oportunidad para la población de Lima norte.

🔴INACEPTABLE DEFENSA DE UN GOLPISTA

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que Pedro Castillo está “injustamente encarcelado” y pidió a la ONU “actuar con decisión”. Es lamentable que ignore que Castillo intentó un golpe fallido al disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre del 2022. La cancillería peruana respondió correctamente, calificando estas declaraciones como “posición ideologizada” que viola principios internacionales y recordando que la propia ONU condenó el intento golpista.

🔴LAMENTABLE ASESINATO POLÍTICO

El asesinato de Andriy Parubiy en Leópolis representa una pérdida trágica para la democracia ucraniana. El expresidente del Parlamento fue ejecutado por sicarios vestidos de repartidores, evidenciando un crimen meticulosamente planificado. Las sospechas apuntan hacia Rusia, dado que Moscú lo consideraba enemigo por su papel en las revoluciones Naranja y Euromaidán. El magnicidio busca desestabilizar la resistencia y eliminar figuras históricas que consolidaron la independencia ucraniana.