En el Semáforo de este domingo 14 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el papa León XIV recibió al director de El Comercio Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada en audiencia histórica tras 186 años del diario. Segundo, el pan con chicharrón ganó el Mundial de Desayunos del streamer español Ibai Llanos superando a Venezuela y coronando a Perú campeón. Finalmente, el 47% de candidatos presidenciales 2026 carece de experiencia política.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 RECEPCIÓN PAPAL

El papa León XIV recibió ayer al director de El Comercio como parte del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, sostuvo un encuentro con el pontífice. Durante la reunión, Arévalo Miró Quesada entregó al Papa una selección de portadas históricas del Diario, incluida la de su elección papal. Esta constituye una audiencia histórica para El Comercio, pues es la primera vez en los 186 años del Diario que su director es recibido por el Papa.

🟢 ¡CAMPEONES MUNDIALES EN DESAYUNOS!

El pan con chicharrón conquistó el primer lugar en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, al superar a la arepa venezolana por 200 mil votos. Con 12,8 millones de votos contra 12,6 millones de Venezuela, el Perú se coronó campeón tras una reñida final. Durante el torneo, el desayuno peruano venció a México, Ecuador y Chile. Esta victoria representa un triunfo para la gastronomía peruana, consolidando su reconocimiento internacional y demostrando que nuestros sabores trascienden fronteras.

🔴PREOCUPANTE INEXPERIENCIA

Un informe de El Comercio revela que el 47% de candidatos presidenciales para el 2026 carece de experiencia en altos cargos políticos. Esta cifra es alarmante considerando que la falta de trayectoria política ha sido un factor en las crisis gubernamentales de los últimos años. Es lamentable que persista la búsqueda de “rostros nuevos” sin preparación. Los partidos deben formar políticos de carrera con experiencia real para evitar el oportunismo electoral.