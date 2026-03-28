El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Audiencia universitaria en Cusco se realizó con éxito, lanzan plataforma “Tierra firme” para el agro y excluyen Línea 3 del plan de infraestructura

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 28 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La periodista María Paula Regalado supervisa una actividad de los estudiantes que participaron en la audiencia universitaria. Foto: Juan Sequeiros
    La periodista María Paula Regalado supervisa una actividad de los estudiantes que participaron en la audiencia universitaria. Foto: Juan Sequeiros

    En el Semáforo de este viernes 27 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio e IDEA Internacional organizó audiencias universitarias para que estudiantes cusqueños dialoguen con candidatos al Congreso, acercando la juventud a la política. Segundo, la AGAP lanzó el programa digital “Tierra firme” para visibilizar los retos del sector agrario y promover su desarrollo sostenible. Finalmente, el Gobierno retrasó la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima al retirarla del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, generando críticas por afectar la conectividad y el desarrollo de la capital.