Audiencia universitaria en Cusco se realizó con éxito, lanzan plataforma “Tierra firme” para el agro y excluyen Línea 3 del plan de infraestructura

En el Semáforo de este viernes 27 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio e IDEA Internacional organizó audiencias universitarias para que estudiantes cusqueños dialoguen con candidatos al Congreso, acercando la juventud a la política. Segundo, la AGAP lanzó el programa digital “Tierra firme” para visibilizar los retos del sector agrario y promover su desarrollo sostenible. Finalmente, el Gobierno retrasó la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima al retirarla del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, generando críticas por afectar la conectividad y el desarrollo de la capital.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢ACERCANDO A LOS JÓVENES A LA DEMOCRACIA

El miércoles 25 y jueves 26 de marzo, más de 70 estudiantes cusqueños participaron en las audiencias universitarias organizadas por El Comercio e IDEA Internacional. El objetivo de estas dos jornadas fue brindar a los estudiantes la oportunidad de informarse mejor sobre los nuevos conceptos de estas elecciones, y también tener la opción de formular preguntas a 10 candidatos al Congreso que fueron respondidas en un panel interactivo. Desde este Diario, una vez más, reforzamos el poder acercar a la juventud a la política y la democracia.

🟢TIERRA FIRME

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) lanzó “Tierra firme”, un espacio digital que busca visibilizar los avances, retos y oportunidades del sector agrario. El programa reúne a productores, empresarios y especialistas para compartir experiencias y fortalecer el posicionamiento del agro como motor económico. Aborda temas como innovación, sostenibilidad, apertura de mercados y el rol de pequeños agricultores. Con emisiones semanales, la iniciativa busca acercar el agro a la ciudadanía y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible.

🔴LAMENTABLE RETROCESO

El Gobierno retiró la línea 3 del metro de Lima del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, con lo que postergó un proyecto clave para mejorar el transporte. Esta obra habría reducido viajes de más de tres horas a cerca de una, beneficiando a millones de ciudadanos. Su exclusión implica reanudar estudios y retrasar su ejecución varios años. Especialistas y autoridades critican la decisión por afectar la conectividad, especialmente en Lima norte, y limitar el desarrollo urbano y económico de la capital.