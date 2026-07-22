Austeridad en nuevas bancadas del Congreso, triunfo histórico de Gonzalo Bueno y tragedia en Huacachina por falta de fiscalización

En el Semáforo de este miércoles 22 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, varias bancadas renunciaron a gastos de instalación y dieron una señal de austeridad. Segundo, Gonzalo Bueno logró su primer triunfo ATP. Finalmente, la tragedia en Huacachina expuso una grave falta de fiscalización.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un destacable gesto de austeridad

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular renunciaron a los gastos de instalación para congresistas reelectos y limeños, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno anunciaron gestos similares. En un Congreso golpeado por la desconfianza, estos anuncios envían una señal correcta: los recursos públicos deben usarse solo cuando existe necesidad real. Ojalá el resto de bancadas siga este camino y convierta el gesto en norma permanente para todo el Parlamento.

🟢Un gran triunfo que enorgullece al tenis peruano

Gonzalo Bueno regaló una hazaña deportiva que enorgullece al tenis peruano. Tras salvar una desventaja de 5-1 en el tercer set, remontó ante el portugués Tiago Pereira y logró su primer triunfo ATP con un contundente 6-3, 1-6 y 7-6 ( 5 ) en el Abierto de Estoril. Es un logro que premia la constancia y el trabajo silencioso de un jugador que crece en el circuito. Perú necesita seguir celebrando e impulsando con más recursos el talento de sus deportistas emergentes.

🔴Una tragedia anunciada por falta de fiscalización

Lo ocurrido en Huacachina es una tragedia anunciada que las autoridades permitieron. Una turista perdió el brazo derecho y otras nueve personas resultaron heridas cuando un tubular se volcó, mientras más de 400 vehículos ilegales circulan sin SOAT, revisión técnica ni cinturones, usando cuerdas en su lugar. Desde marzo el MTC prometió normar el servicio y no lo hizo. La inacción del Estado y la municipalidad convierte cada paseo en una ruleta rusa. Exigimos fiscalización y sanciones ejemplares.