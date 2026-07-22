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Austeridad en nuevas bancadas del Congreso, triunfo histórico de Gonzalo Bueno y tragedia en Huacachina por falta de fiscalización

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 22 de julio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Con remontada épica: Gonzalo Bueno logra su primer triunfo ATP y avanza en el Abierto de Estoril. (Foto: ATP)
    Con remontada épica: Gonzalo Bueno logra su primer triunfo ATP y avanza en el Abierto de Estoril. (Foto: ATP)

    En el Semáforo de este miércoles 22 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, varias bancadas renunciaron a gastos de instalación y dieron una señal de austeridad. Segundo, Gonzalo Bueno logró su primer triunfo ATP. Finalmente, la tragedia en Huacachina expuso una grave falta de fiscalización.

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