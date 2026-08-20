Ayuda desde Estados Unidos, aparatoso incendio, y suspenden el ingreso a Machu Picchu

En el Semáforo de este jueves 20 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Estados Unidos enviará ayuda al Perú ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. Segundo, un aparatoso incendio en un hospital de Arequipa obligó a evacuar con urgencia la zona. Finalmente, el ingreso a Machu Picchu se suspende temporalmente debido a los daños ocasionados por lluvias.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢AYUDA DESDE ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos enviará al Perú un buque hospital en febrero del 2027 para apoyar al país ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La embarcación será ubicada en el norte, especialmente en zonas vulnerables como Piura. Ambos gobiernos preparan una hoja de ruta para anticipar necesidades y facilitar el envío de equipos, ayuda humanitaria y personal especializado. La estrategia busca prevenir y responder rápidamente ante inundaciones, enfermedades como dengue y malaria, desbordes de ríos y otros desastres climáticos.

🔴APARATOSO INCENDIO

Un incendio de grandes proporciones se registró en un depósito del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, lo que causó la evacuación preventiva del área de Psiquiatría. El fuego consumió mobiliario médico, madera, calaminas y vehículos almacenados, mientras una densa columna de humo afectó la visibilidad y respiración. Bomberos, policías y personal municipal lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran la estructura principal. No se reportaron heridos ni fallecidos. Las autoridades investigan las causas del siniestro y un posible responsable.

🔴SUSPENDEN EL INGRESO A MACHU PICCHU

La Dirección de Cultura de Cusco suspendió temporalmente el ingreso de turistas al Camino Inca de Machu Picchu desde el 19 de agosto, debido a los daños ocasionados por intensas lluvias. Se reportaron deslizamientos, crecida de riachuelos, inundaciones, erosión de suelos, daños en pontones y servicios higiénicos. Los visitantes que ya habían ingresado fueron enviados de regreso y se evalúan rutas alternas. La medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras continúan las labores de monitoreo y evaluación de seguridad.