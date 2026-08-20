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Ayuda desde Estados Unidos, aparatoso incendio, y suspenden el ingreso a Machu Picchu

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 20 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este jueves 20 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Estados Unidos enviará ayuda al Perú ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. Segundo, un aparatoso incendio en un hospital de Arequipa obligó a evacuar con urgencia la zona. Finalmente, el ingreso a Machu Picchu se suspende temporalmente debido a los daños ocasionados por lluvias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.