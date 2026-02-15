Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos

“Quizás haya incluso un efecto Bad Bunny que le dé un nuevo impulso al español [en Estados Unidos]”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Nos guste o no, la música de Bad Bunny y su espectáculo en el Super Bowl –el primero de su tipo cantado de principio a fin en español– fue un balde de agua fría para la cruzada del presidente Donald Trump por convertir el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos, y para la ofensiva de varios estados republicanos por adoptar leyes de “solo inglés”.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Mitología sureña II
    Columnistas

    Mitología sureña II

    Operación en Cuba
    Columnistas

    Operación en Cuba

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos
    Columnistas

    Bad Bunny, Trump y el futuro del español en Estados Unidos

    Los vacíos en educación
    Columnistas

    Los vacíos en educación