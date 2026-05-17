Banco de ADN ayudará a lucha contra el crimen; producción crece 3,21% y vicepresidenta de Sánchez cobró S/42 mil por asesorías de una página

En el Semáforo de este domingo 17 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos fortalecerá la justicia penal al acelerar la resolución de delitos graves y reducir la impunidad. Segundo, el crecimiento de 3,21% en la producción nacional de marzo de 2026 refleja resiliencia económica, aunque aún se necesita más inversión para sostenerlo. Finalmente, el caso de Analí Márquez Huanca, quien cobró S/42.000 por informes mínimos en Chosica, evidencia un posible uso irregular de recursos públicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un nuevo aliado contra la delincuancia

La promulgación de la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos marca un hito para la justicia penal peruana. Permitirá comparaciones rápidas de ADN entre evidencia forense y registros, aumentando la resolución de delitos graves como homicidios, violaciones y secuestros. Esto no solo acelerará procesos judiciales, sino que también contribuirá a reducir la impunidad y a brindar justicia a familias de víctimas.

🟢Crecer pese a la incertidumbre

El crecimiento del 3,21% de la producción nacional en marzo del 2026 refleja la capacidad de adaptación peruana frente a adversidades y la incertidumbre electoral. El impulso de la construcción, el comercio, la manufactura y otros servicios, que juntos explican más del 70% del avance, muestra dónde debe reforzarse la política pública. Estas cifras alentadoras, recuerdan que el camino hacia un desarrollo sostenido aún requiere inversión para fortalecer la base productiva y generar empleo.

🔴El “trabajo” de la vicepresidenta de Sánchez

Siete informes de una sola página cada uno. En estas páginas solo se apreciaba la misma foto repetida mes tras mes. Así cobró Analí Márquez Huanca, candidata a la primera vicepresidencia de Roberto Sánchez, S/42,000 en la Municipalidad de Chosica por concepto de asesoría jurídica según reveló El Comercio. Lo que agrava más este hecho es que se trata de un municipio gobernado por un militante de Juntos por el Perú. Este hecho evidenciaría un irregular gasto de recursos públicos y una falta de ética institucional.