El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Banco de ADN ayudará a lucha contra el crimen; producción crece 3,21% y vicepresidenta de Sánchez cobró S/42 mil por asesorías de una página

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 17 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    En el Semáforo de este domingo 17 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos fortalecerá la justicia penal al acelerar la resolución de delitos graves y reducir la impunidad. Segundo, el crecimiento de 3,21% en la producción nacional de marzo de 2026 refleja resiliencia económica, aunque aún se necesita más inversión para sostenerlo. Finalmente, el caso de Analí Márquez Huanca, quien cobró S/42.000 por informes mínimos en Chosica, evidencia un posible uso irregular de recursos públicos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.