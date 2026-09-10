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Batallas por la historia

“Las revisiones y reescrituras de la historia van a ocurrir siempre, y no deben ser ni ensalzadas ni satanizadas”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Toda historia es una reconstrucción. El pasado no existe como relato hasta que alguien lo cuenta. Pero recientemente, bajo estos cielos, se denuncian intentos de reescribir la historia, de alterar el relato del pasado nacional, como si este existiese objetivamente o hubiese una historia oficial o verdadera que tiene que ser resguardada. No existe tal historia auténtica o verdadera. Existen reconstrucciones o relatos que contienen siempre mucho de subjetividad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.