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BCR lanza moneda Recuay; Puerto de Chancay moviliza US$3.600 M y Roberto Sánchez busca desconocer votos externos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 20 de junio.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este sábado 20 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el BCR puso en circulación la moneda de S/1 dedicada a la cultura Recuay, quinta pieza de la serie Cerámica Precolombina Peruana, con el fin de difundir el patrimonio cultural. Segundo, en su primer año, el puerto de Chancay movilizó unos US$3.600 millones en importaciones, generó S/1.600 millones en tributos y redujo el trayecto entre Shanghái y Chancay de 45 a 23 días. Finalmente, Roberto Sánchez volvió a cuestionar los votos del exterior, mientras Juntos por el Perú intenta anular mesas de sufragio y el conteo oficial da ventaja a Keiko Fujimori por más de 43.000 votos.

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