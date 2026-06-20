BCR lanza moneda Recuay; Puerto de Chancay moviliza US$3.600 M y Roberto Sánchez busca desconocer votos externos

En el Semáforo de este sábado 20 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el BCR puso en circulación la moneda de S/1 dedicada a la cultura Recuay, quinta pieza de la serie Cerámica Precolombina Peruana, con el fin de difundir el patrimonio cultural. Segundo, en su primer año, el puerto de Chancay movilizó unos US$3.600 millones en importaciones, generó S/1.600 millones en tributos y redujo el trayecto entre Shanghái y Chancay de 45 a 23 días. Finalmente, Roberto Sánchez volvió a cuestionar los votos del exterior, mientras Juntos por el Perú intenta anular mesas de sufragio y el conteo oficial da ventaja a Keiko Fujimori por más de 43.000 votos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Nueva moneda de S/1 de la cultura Recuay

El Banco Central de Reserva del Perú ya puso en circulación la moneda de S/1 alusiva a la cultura Recuay, que se desarrolló en la sierra norte del Perú, en lo que hoy es Áncash. Esta es la quinta moneda de la serie numismática Cerámica Precolombina Peruana, colección que consta de 11 piezas. La nueva moneda es de curso legal, por lo que puede ser usada en cualquier transacción económica. Iniciativas como esta, impulsadas por el BCR, contribuyen a difundir y revalorar el patrimonio cultural peruano

🟢El puerto de Chancay y las importaciones

Tras su primer año de operación comercial, el puerto de Chancay movilizó alrededor de US$3.600 de valor de importaciones. Así indicó el embajador de China en el Perú, Song Yang, quien agregó que en el mismo período se han generado ingresos tributarios por S/1.600 millones con el terminal portuario. Además, con su apertura comercial, en junio del 2025, se ha reducido el tiempo de trayecto entre Shanghái y Chancay, de 45 a 23 días, lo que beneficia a las agroexportaciones de alto valor agregado.

🔴Roberto Sánchez insiste en desconocer los votos en el exterior

Otra vez, Roberto Sánchez cuestionó y desconoció los votos de los peruanos en el exterior de la segunda vuelta. El candidato de Juntos por el Perú alegó presuntas irregularidades, manipulación en la votación y cambios repentinos en la cadena de custodia para trasladar las actas. Sus cuestionamientos se dan en paralelo a los recursos de JP para anular 647 mesas en el extranjero y 1.751 en el Perú. Según el conteo oficial, Keiko Fujimori aventaja a Sánchez por poco más de 43.000 votos.