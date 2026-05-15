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Bomberos nombran a primera mujer al mando; Diego Elías avanza en Mundial de Squash; Congreso pide investigación contra Francis Paredes

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 15 de mayo.

    Redacción EC
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    Diego Elías venció con autoridad a Jeremías Azaña y sueña con el título mundial. Foto: @PSASquashTour/X
    Diego Elías venció con autoridad a Jeremías Azaña y sueña con el título mundial. Foto: @PSASquashTour/X

    En el Semáforo de este jueves 14 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años con un hecho histórico: Judy Romero Valladares asumió como su primera comandante mujer. Segundo, Diego Elías avanzó a las semifinales del Mundial de Squash 2026 tras vencer por 33-00 a Mohamad Zakaria y ahora enfrentará a Mostafa Asal. Finalmente, congresistas pidieron una investigación rápida y con debido proceso contra Francis Paredes, vinculada a la presunta red criminal Los Operadores del Oriente, acusaciones que ella niega

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.