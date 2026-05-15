Bomberos nombran a primera mujer al mando; Diego Elías avanza en Mundial de Squash; Congreso pide investigación contra Francis Paredes

En el Semáforo de este jueves 14 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años con un hecho histórico: Judy Romero Valladares asumió como su primera comandante mujer. Segundo, Diego Elías avanzó a las semifinales del Mundial de Squash 2026 tras vencer por 33-00 a Mohamad Zakaria y ahora enfrentará a Mostafa Asal. Finalmente, congresistas pidieron una investigación rápida y con debido proceso contra Francis Paredes, vinculada a la presunta red criminal Los Operadores del Oriente, acusaciones que ella niega

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA PRIMERA COMANDANTE MUJER

La Compañía de Bomberos Roma N.° 2 celebró sus 160 años de fundación con un hecho histórico: Judy Romero Valladares se convirtió en la primera mujer en asumir la comandancia de esta unidad limeña. Fundada en 1866 por inmigrantes italianos, la compañía ha combatido incendios, epidemias y conflictos del país. Romero, con 25 años de servicio, busca fortalecer la capacitación y disciplina de los voluntarios, además de incentivar la participación femenina en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.

🟢ELÍAS SEIMIFINALISTA EN EL MUNDIAL DE SQUASH

Diego Elías clasificó a las semifinales del Mundial de Squash 2026 tras vencer con contundencia al egipcio Mohamad Zakaria por 3-0 en El Cairo. El peruano, actual número tres del mundo y campeón defensor, se impuso en apenas 32 minutos con parciales de 11-9, 11-1 y 11-3. Ahora enfrentará al egipcio Mostafa Asal, líder del ránking mundial, en un duelo considerado un clásico moderno del squash. Elías buscará repetir el triunfo conseguido ante Asal en el torneo El Gouna International.

🔴PAREDES Y SUS LAZOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Congresistas de distintas bancadas solicitaron que la investigación contra Francis Paredes se realice con rapidez y respeto al debido proceso, luego de que fuera vinculada a la presunta organización criminal Los Operadores del Oriente. El caso involucra allanamientos en Lima y Ucayali por supuestos delitos de tráfico de influencias y direccionamiento de contratos públicos. Mientras algunos legisladores exigieron sanciones si se comprueban responsabilidades, otros pidieron evitar juicios anticipados. Paredes rechazó las acusaciones y aseguró que colaborará con las autoridades durante las investigaciones.