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Bronce de Driulys Rivas en judo, crecimiento económico con alertas sectoriales y 317 municipios ejecutan menos del 40% en obras de prevención ante El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 16 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este domingo 16 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el bronce de Driulys Rivas en el Grand Prix de Judo Lima 2026, que confirma el potencial peruano y la urgencia de invertir en deporte para Los Ángeles 2028. Segundo, alertamos que el crecimiento del 1,75% en junio muestra debilidad: construcción y comercio suben, pero manufactura, minería, agro y pesca caen, exigiendo medidas inmediatas. Finalmente, es inaceptable que 317 municipalidades ejecuten menos del 40% en prevención de El Niño, negligencia que pone en riesgo miles de vidas ante huaicos e inundaciones.

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