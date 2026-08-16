Bronce de Driulys Rivas en judo, crecimiento económico con alertas sectoriales y 317 municipios ejecutan menos del 40% en obras de prevención ante El Niño

En el Semáforo de este domingo 16 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, celebramos el bronce de Driulys Rivas en el Grand Prix de Judo Lima 2026, que confirma el potencial peruano y la urgencia de invertir en deporte para Los Ángeles 2028. Segundo, alertamos que el crecimiento del 1,75% en junio muestra debilidad: construcción y comercio suben, pero manufactura, minería, agro y pesca caen, exigiendo medidas inmediatas. Finalmente, es inaceptable que 317 municipalidades ejecuten menos del 40% en prevención de El Niño, negligencia que pone en riesgo miles de vidas ante huaicos e inundaciones.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Bronce que abre camino

La medalla de bronce de Driulys Rivas en el Grand Prix de Judo Lima 2026 constituye un triunfo que trasciende lo individual: confirma que el talento peruano puede competir en la élite mundial cuando recibe preparación, respaldo y confianza. Su logro, ante 350 judocas de 60 países, debe inspirar a federaciones, empresas y autoridades a sostener procesos deportivos de largo plazo. Rivas demuestra que invertir en disciplina, deporte y entrenamiento abre oportunidades reales rumbo a Los Ángeles 2028.

🟡Crecimiento con señales de alerta

El crecimiento de 1,75% en junio es una señal favorable, pero insuficiente para celebrar sin reservas. La expansión de construcción y comercio contrasta con caídas preocupantes en manufactura, minería, agropecuario y pesca, sectores decisivos para el empleo, las exportaciones y la seguridad alimentaria. El Gobierno debe responder con medidas frente a los factores climáticos, la menor producción agrícola y las dificultades extractivas. Si estas cifras persisten, el crecimiento podría perder solidez.

🔴Recursos inmóviles ante El Niño

Resulta inaceptable que 317 municipalidades hayan ejecutado menos del 40% de los recursos destinados a reducir vulnerabilidades frente al fenómeno de El Niño, mientras miles de familias permanecen expuestas a huaicos e inundaciones. Más grave aún, 109 gobiernos locales registraron ejecución nula. Las autoridades deben acelerar la ejecución y asumir responsabilidades por esta negligencia. La prevención no admite improvisación: cada sol no ejecutado puede convertirse en pérdidas humanas.