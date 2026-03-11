Retorno a las clases presenciales, conforman Frente Parlamentario de Lucha contra el Cáncer y la mayoría de peruanos cree que el Gabinete está copado por Acuña y Cerrón

En el Semáforo de este miércoles 11 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el presidente José María Balcázar anunció que desde hoy las instituciones educativas privadas de Lima y Callao volverán a las clases presenciales; segundo, diversas congresistas conformaron la “bancada rosa” para impulsar la prevención y el tratamiento del cáncer en las mujeres; y finalmente, el 57% de peruanos considera que el Gabinete de Denisse Miralles está copado por allegados a César Acuña y Vladimir Cerrón, según la última encuesta de Datum Internacional para América Televisión.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El regreso a las clases presenciales

Luego de haber recibido críticas de diversos sectores y de la opinión pública, el presidente José María Balcázar anunció que hoy las instituciones educativas privadas de Lima y Callao retomarán las clases presenciales. Según dijo, la medida se adopta “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad”. Lo cierto es que la decisión de suspender las clases presenciales se dio en medio de mensajes ambiguos y marchas y contramarchas que generaron confusión en la comunidad educativa.

🟢La ‘bancada rosa’ y la lucha contra el cáncer

Legisladoras de diferentes bancadas han conformado el Frente Parlamentario de Lucha contra el Cáncer en las Mujeres, que se ha denominado la ‘bancada rosa’, una iniciativa con la que desde el Congreso buscan impulsar acciones orientadas a mejorar la prevención y acceso al tratamiento por esta enfermedad. El grupo fue presentado en “Voces que inciden: cáncer de la mujer y compromiso parlamentario”, encuentro organizado por las asociaciones de pacientes Palpa Mama y Esperanza del Centro.

🔴Un Gabinete “copado” por gente de Acuña y Cerrón

En la última encuesta de Datum para América Televisión, el 57% de entrevistados consideró que el equipo ministerial que lidera Denisse Miralles “está copado”, como Hernando de Soto dijo, por gente de César Acuña y del prófugo Vladimir Cerrón, líderes y candidatos presidenciales de APP y Perú Libre, respectivamente. En el sondeo, además, el 65% está en desacuerdo con la elección de Miralles como jefa del Gabinete. La próxima semana, Miralles acudirá al Congreso para pedir el voto de confianza.