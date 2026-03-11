El Comercio
Retorno a las clases presenciales, conforman Frente Parlamentario de Lucha contra el Cáncer y la mayoría de peruanos cree que el Gabinete está copado por Acuña y Cerrón

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 11 de marzo.

    Las instituciones educativas de Lima y Callao regresarán hoy a las clases presenciales. (Foto: Captura/América Noticias)

    En el Semáforo de este miércoles 11 de marzo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el presidente José María Balcázar anunció que desde hoy las instituciones educativas privadas de Lima y Callao volverán a las clases presenciales; segundo, diversas congresistas conformaron la “bancada rosa” para impulsar la prevención y el tratamiento del cáncer en las mujeres; y finalmente, el 57% de peruanos considera que el Gabinete de Denisse Miralles está copado por allegados a César Acuña y Vladimir Cerrón, según la última encuesta de Datum Internacional para América Televisión.

