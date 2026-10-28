Burocracia que mata: cuando el “papelito manda” pone en riesgo la vida y el país

Seguramente, estimado lector, al leer el título de este artículo pensará que me referiré a cómo la burocracia “mata” la economía, asfixia el emprendimiento o detiene las inversiones por el exceso de trámites y permisología. Aunque todo ello es trágicamente cierto, esta vez me refiero a un peligro mucho más literal y físico: la burocracia mata porque su acumulación de papel pone a nuestras edificaciones en ruta de colapso.

La física del peligro: cuando la masa destruye

En el Perú seguimos encadenados al arraigado mito de que “papelito manda”. Para cada trámite, el Estado exige expedientes físicos, copias autenticadas, sellos, folios y archivos que terminan almacenándose en edificios públicos y privados. Esta acumulación desmedida de toneladas de papel rompe cualquier cálculo de ingeniería.

Las edificaciones de oficinas se diseñan estructuralmente para soportar una sobrecarga típica de 250 kg por metro cuadrado. Sin embargo, los depósitos e improvisados archivos de la burocracia estatal acumulan rumas que llevan esa carga a rangos alarmantes de entre 800 kg y 1,000 kg por metro cuadrado.

Recordemos una ley básica de la física descrita por Isaac Newton: Fuerza = Masa × Aceleración. La aceleración será la del gran sismo que la ciencia ha pronosticado para Lima y Callao. Al quintuplicar la masa (el peso de los papeles acumulados), incrementamos proporcionalmente la fuerza sísmica que impactará sobre estructuras que jamás fueron diseñadas para resistir semejante peso. En un país sísmico como el Perú, la cultura del soporte físico no solo es ineficiente: es una trampa mortal para miles de trabajadores y ciudadanos que laboran y transitan diariamente por estas sedes.

Del “papelito manda” al “papelito mata”

Es imperativo entender que la digitalización no es un lujo tecnológico ni un mero adorno de modernización estatal; es una necesidad de supervivencia urbana. Debemos erradicar el “papelito manda” y comprender que hoy se ha convertido en un “papelito mata”. Producir un documento físico pensando que nos dará seguridad jurídica mañana puede ser la causa de un colapso estructural hoy.

A esta amenaza física se suma el costo económico de un Estado hipertrofiado e incapaz de tomar decisiones. Resulta incomprensible que, en plena era de la Inteligencia Artificial —donde los procesos de análisis y gestión de información pueden automatizarse en segundos—, el sector público siga requiriendo un “ejército de asesores”. Paradójicamente, la proliferación de opiniones encontradas entre estos mismos asesores genera parálisis: ante la duda, nadie firma y nadie decide.

Cifras de un país paralizado

Los datos reflejan la gravedad de este estancamiento institucional:

• Inversión destruida: Entre enero y junio de 2026, el Estado desactivó 111,534 proyectos de inversión que ya habían consumido más de S/ 47,000 millones. Más del 91 % de estos proyectos archivados pertenecían a municipalidades, dinero de todos los peruanos que se esfumó sin convertirse en obras útiles.

• Obras paralizadas, el costo del abandono y la degradación. Los datos oficiales del informe de la Contraloría General de la República a junio de 2026 muestran un panorama alarmante: existen 2,262 obras públicas paralizadas que acumulan un costo actualizado superior a los S/ 62,800 millones. Pero lo verdaderamente inaudito es el estado de avance en el que se abandonan: en los proyectos de mayor envergadura (aquellos que superan los S/ 1,000 millones), el grueso de las obras se paraliza cuando ya registran un avance cercano al 63% o más. Abandonar estructuras casi terminadas genera un doble perjuicio: por un lado, el deterioro físico de las instalaciones expuestas al intemperismo; por el otro, el encarecimiento de la inversión, pues al intentar reactivarlas se requieren presupuestos adicionales para reparar los daños causados por el propio tiempo de parálisis. La burocracia no solo frena el progreso, destruye lo ya construido.

• Proyectos “fantasma”: El Consejo Privado de Competitividad (CPC) identificó 18,851 inversiones que permanecen formalmente activas, pero en estado de abandono total: promedian 40 meses sin ejecutar un solo sol, habiendo dilapidado ya S/ 13,600 millones.

Un gobierno digital sin excusas

El Perú no puede seguir gestionando el bienestar público con mentalidad del siglo XIX. Un Gobierno Digital integral no solo agilizará los plazos para la inversión y mejorará los servicios al ciudadano, sino que limpiará de peso inútil los cimientos de nuestras instituciones.

Es hora de digitalizar, simplificar y reducir la grasa burocrática. Antes de que el próximo sismo nos recuerde, de la peor manera, que la burocracia también mata.