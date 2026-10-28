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Burocracia que mata: cuando el “papelito manda” pone en riesgo la vida y el país

“Es hora de digitalizar, simplificar y reducir la grasa burocrática”.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Burocracia
    Burocracia

    Seguramente, estimado lector, al leer el título de este artículo pensará que me referiré a cómo la burocracia “mata” la economía, asfixia el emprendimiento o detiene las inversiones por el exceso de trámites y permisología. Aunque todo ello es trágicamente cierto, esta vez me refiero a un peligro mucho más literal y físico: la burocracia mata porque su acumulación de papel pone a nuestras edificaciones en ruta de colapso.

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