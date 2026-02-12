Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

“Buscando América”con la IA

“Necesitamos convertir la inteligencia artificial en un tema nacional y sacarla del circuito de especialistas”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La ceremonia de lanzamiento de la plataforma Latam-GPT en Santiago de Chile, el 10 de febrero. (Foto: Raul BRAVO / AFP)
    La ceremonia de lanzamiento de la plataforma Latam-GPT en Santiago de Chile, el 10 de febrero. (Foto: Raul BRAVO / AFP)
    / RAUL BRAVO

    Hay ocasiones en las que asistir a un mero evento tecnológico puede suponer un compromiso con una causa más trascendente y fundacional. Eso ocurrió este martes en Santiago, durante la presentación de Latam-GPT. Porque, para los que estuvimos ahí, como testigos en primera fila, quedó claro que el debate en torno al (los) idioma (s) que hablamos es hoy más crítico que nunca.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    La elección presidencial en nuestra historia
    Columnistas

    La elección presidencial en nuestra historia

    Primeras denuncias ciudadanas entregadas, Buse ganó en Buenos Aires y archivan denuncias contra Katy Ugarte por Caso ‘Mochasueldos’
    Columnistas

    Primeras denuncias ciudadanas entregadas, Buse ganó en Buenos Aires y archivan denuncias contra Katy Ugarte por Caso ‘Mochasueldos’

    Los indecisos
    Columnistas

    Los indecisos

    “Buscando América”con la IA
    Columnistas

    “Buscando América”con la IA