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Buse avanza a semifinales en Hamburgo; Capemúsica revela sus nominados y se investiga supuesto hackeo al Sismate

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 22 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ignacio Buse enfrentará en la final de Hamburgo al estadounidense Tommy Paul, 29 en el mundo. (Foto: Getty Imager)
    Ignacio Buse enfrentará en la final de Hamburgo al estadounidense Tommy Paul, 29 en el mundo. (Foto: Getty Imager)
    / picture alliance

    En el Semáforo de este viernes 22 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el tenista Ignacio Buse logró clasificar a las semifinales del ATP de Hamburgo tras vencer al francés Ugo Humbert, lo que lo acerca al top 40 mundial. Segundo, la Cámara Peruana de la Música anunció a los nominados de los premios Capemúsica 2026, destacando a artistas como Grupo 5, Corazón Serrano y Daniela Darcourt para la ceremonia del próximo 27 de mayo. Finalmente, el Indeci y el MTC investigan un presunto hackeo al sistema Sismate, luego de que miles de peruanos recibieran falsas alertas de un sismo de magnitud 8,7 acompañadas de enlaces y contenido político.

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