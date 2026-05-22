Buse avanza a semifinales en Hamburgo; Capemúsica revela sus nominados y se investiga supuesto hackeo al Sismate

En el Semáforo de este viernes 22 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el tenista Ignacio Buse logró clasificar a las semifinales del ATP de Hamburgo tras vencer al francés Ugo Humbert, lo que lo acerca al top 40 mundial. Segundo, la Cámara Peruana de la Música anunció a los nominados de los premios Capemúsica 2026, destacando a artistas como Grupo 5, Corazón Serrano y Daniela Darcourt para la ceremonia del próximo 27 de mayo. Finalmente, el Indeci y el MTC investigan un presunto hackeo al sistema Sismate, luego de que miles de peruanos recibieran falsas alertas de un sismo de magnitud 8,7 acompañadas de enlaces y contenido político.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢NACHO SIGUE SUMANDO EN HAMBURGO

Ignacio Buse sigue acumulando triunfos espectaculares en la semana. Tras haber dejado en el camino a duros rivales como Flavio Cobolli y Jakub Mensik, el ‘Colo’ esta vez venció al francés Ugo Humbert y con ello logró meterse por tercera vez en su carrera a las semifinales de un ATP. Esta victoria le garantiza ya estar muy cerca del top 40 mundial, además de beneficios económicos y de acceso a torneos. En la siguiente ronda enfrentará al estadounidense Aleks Kovacevic, por un espacio en la final del torneo alemán.

🟢PREMIO A LA MÚSICA NACIONAL

La Cámara Peruana de la Música anunció los nominados a los premios Capemúsica 2026, cuya ceremonia se realizará el 27 de mayo en el Ministerio de Cultura. Entre los artistas destacados figuran Grupo 5, Corazón Serrano, Daniela Darcourt y Christian Meier. La premiación reconocerá a autores, intérpretes y productores en 21 categorías, buscando promover la industria musical peruana y la protección de los derechos de autor.

🔴PRESUNTO HACKEO AL SISTEMA DE PREVENCIÓN SÍSMICA

El Indeci y el MTC investigan un acceso no autorizado al sistema Sismate luego de que miles de usuarios recibieran falsas alertas sobre un supuesto sismo de magnitud 8,7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano. Los mensajes, que incluían enlaces a Telegram y contenido político, fueron descartados por las autoridades, quienes activaron protocolos de seguridad para identificar el origen de la vulneración y reforzar la protección del sistema de alertas de emergencia.