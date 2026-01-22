En el Semáforo de este jueves 22 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse accedió al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro (16-22 de febrero) gracias a su mejor ránking mundial, siendo su primera participación en esta categoría donde buscará sumar puntos y conquistar su primer título ATP. Segundo, la ATU incorporó más de 700 buses nuevos al transporte público limeño como parte de la modernización del Plan Regulador de Rutas 2024. Finalmente, en Ancón, extorsionadores detonaron un explosivo en una pollería sin dejar heridos, el dueño recibe amenazas desde hace un mes.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 IGNACIO BUSE EN RÍO DE JANEIRO

Gracias a su nuevo y mejor ránking dentro del top 100 mundial, nuestra primera raqueta nacional Ignacio Buse ha logrado acceder directamente al cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil, que se desarrollará del 16 al 22 de febrero. Esta será la primera vez que Nachito compita en un torneo de esta categoría, donde se codeará con varios de los mejores tenistas del mundo. Además, tendrá la oportunidad de seguir sumando puntos para escalar más puestos y hasta llevarse su primer título en el circuito ATP.

🟢 NUEVOS BUSES DE LA ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorporó más de 700 buses nuevos al sistema de transporte público como parte de la modernización iniciada tras el Plan Regulador de Rutas 2024. Esta renovación busca mejorar la calidad del servicio, dando estabilidad jurídica a operadores para renovar flotas con tecnologías más limpias y eficientes. El objetivo es contar con 9.000 vehículos modernos al 2027, beneficiando a más de 11 millones de usuarios con unidades más seguras y sostenibles que incluyen GPS, cámaras y sistemas de pago modernos.

🔴 UN ATAQUE MÁS

En el distrito de Ancón, extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en la puerta de una pollería ubicada en la avenida Los Arquitectos durante la madrugada, lo que causó daños materiales sin dejar heridos. Cámaras de seguridad muestran a dos sujetos llegar en moto y colocar el explosivo antes de huir. El dueño del negocio dijo que desde hace un mes recibe amenazas de extorsión, algo que nunca había ocurrido en sus 15 años de trabajo. La Policía Nacional y peritos investigan el hecho para identificar a los responsables.